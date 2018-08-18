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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4112411341144115

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 03:42

  airmax78 написав:
  Первый написав:Зображення

Файна Таун начинает завидовать.


Надо срочно пересдать достроенный недострой на Венике в 2 раза дороже.
:lol:
Метров 600 по прямой.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 03:46

  BIGor написав:
  Первый написав:Зображення

Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.


Не в этом дело.
Локация резко улучшила свое качество.
Ждем крайне необходимое Виноградарю метро ))))
А теперь внимательно наблюдайте за ценниками близлежащих домов. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 08:34

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Востаннє редагувалось Wisznia в Нед 31 тра, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 08:55

  proftpd66 написав:airmax78

Мне будет 500 баксов за инвестиционную консультацию ?

Договорились же % с профита.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:13

За лісом дерев не видно.
Які ціни на житло повинні бути в охлократичній державі на останніх стадіях проекту?

Я багато разів писав, що вільнолюди - продукт самостійної держави.
І саме ці вільнолюди, ідейні наслідки маргиналів типа Грушевського, Вінниченка чи Махно - доб'ють державу.

https://censor.net.ua/video_news/319905 ... a_jivotnoe

Ще. Я впевнений, що нас чекають великі потрясіння. Клоун хоче в Ростов.

https://uainfo.org/blognews/1590880229- ... ?_utl_t=vb : Курс влади: Україна без України
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 09:54

  Frant написав:За лісом дерев не видно.
Які ціни на житло повинні бути в охлократичній державі на останніх стадіях проекту?

Я багато разів писав, що вільнолюди - продукт самостійної держави.
І саме ці вільнолюди, ідейні наслідки маргиналів типа Грушевського, Вінниченка чи Махно - доб'ють державу.

https://censor.net.ua/video_news/319905 ... a_jivotnoe

Ще. Я впевнений, що нас чекають великі потрясіння. Клоун хоче в Ростов.

https://uainfo.org/blognews/1590880229- ... ?_utl_t=vb : Курс влади: Україна без України


Ты что, опять открыл старую методичку "пора сдаваться путину"?

Текущая ценовая коррекция имеет чисто экономические, даже не демографические, предпосылки. А уж историческими - вообще не пахнет
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:07

  Елена8 написав:
  Damien написав:
  Елена8 написав:Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.

Совские, что ли?

Нет. Рядом. А разве Совские это не недострой?

Недострой УКО. Но читал что вроде и живут тоже граждане в той секции, которая в большей степени готовности.
Damien
 
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