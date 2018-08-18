Надо срочно пересдать достроенный недострой на Венике в 2 раза дороже.
Метров 600 по прямой.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 тра, 2020 03:42
Додано: Нед 31 тра, 2020 03:46
Не в этом дело.
Локация резко улучшила свое качество.
Ждем крайне необходимое Виноградарю метро ))))
А теперь внимательно наблюдайте за ценниками близлежащих домов.
Додано: Нед 31 тра, 2020 08:34
....
Востаннє редагувалось Wisznia в Нед 31 тра, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 тра, 2020 08:55
Додано: Нед 31 тра, 2020 09:13
За лісом дерев не видно.
Які ціни на житло повинні бути в охлократичній державі на останніх стадіях проекту?
Я багато разів писав, що вільнолюди - продукт самостійної держави.
І саме ці вільнолюди, ідейні наслідки маргиналів типа Грушевського, Вінниченка чи Махно - доб'ють державу.
Ще. Я впевнений, що нас чекають великі потрясіння. Клоун хоче в Ростов.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Нед 31 тра, 2020 09:54
Ты что, опять открыл старую методичку "пора сдаваться путину"?
Текущая ценовая коррекция имеет чисто экономические, даже не демографические, предпосылки. А уж историческими - вообще не пахнет
Додано: Нед 31 тра, 2020 10:07
Зараз переглядають цей форум: Damien і 8 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|