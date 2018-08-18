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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 тра, 2020 01:33
Елена8, а что сдаете за 11-12 ? Какие дома на демеевской? Какой сегмент? И 1к или 2хк ?
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198Le
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Додано: Нед 31 тра, 2020 01:36
198Le написав:
Елена8, а что сдаете за 11-12 ? Какие дома на демеевской? Какой сегмент? И 1к или 2хк ?
Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.
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Елена8
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Додано: Нед 31 тра, 2020 01:52
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1
Додано: Нед 31 тра, 2020 01:52
Елена8 написав: 198Le написав:
Елена8, а что сдаете за 11-12 ? Какие дома на демеевской? Какой сегмент? И 1к или 2хк ?
Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.
Совские, что ли?
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Damien
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Додано: Нед 31 тра, 2020 02:27
Damien написав: Елена8 написав: 198Le написав:
Елена8, а что сдаете за 11-12 ? Какие дома на демеевской? Какой сегмент? И 1к или 2хк ?
Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.
Совские, что ли?
Нет. Рядом. А разве Совские это не недострой?
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Елена8
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Додано: Нед 31 тра, 2020 03:42
Надо срочно пересдать достроенный недострой на Венике в 2 раза дороже.
Метров 600 по прямой.
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rjkz
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Додано: Нед 31 тра, 2020 03:46
Не в этом дело.
Локация резко улучшила свое качество.
Ждем крайне необходимое Виноградарю метро ))))
А теперь внимательно наблюдайте за ценниками близлежащих домов.
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rjkz
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:07
Елена8 написав: Damien написав: Елена8 написав:
Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.
Совские, что ли?
Нет. Рядом. А разве Совские это не недострой?
Недострой УКО. Но читал что вроде и живут тоже граждане в той секции, которая в большей степени готовности.
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Damien
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:29
rjkz написав:
Надо срочно пересдать достроенный недострой на Венике в 2 раза дороже.
Метров 600 по прямой.
Правды,80-82 от Житлоинвест?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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remark
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Додано: Нед 31 тра, 2020 10:54
В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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