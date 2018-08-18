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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4110411141124113>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:33

Елена8, а что сдаете за 11-12 ? Какие дома на демеевской? Какой сегмент? И 1к или 2хк ?
198Le
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:36

  198Le написав:Елена8, а что сдаете за 11-12 ? Какие дома на демеевской? Какой сегмент? И 1к или 2хк ?

Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:52

  airmax78 написав:Виталий, нашел отличный недорогой вариант в Киеве (па 570 за метр): https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodae ... I3dWm.html


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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 01:52

  Елена8 написав:
  198Le написав:Елена8, а что сдаете за 11-12 ? Какие дома на демеевской? Какой сегмент? И 1к или 2хк ?

Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.

Совские, что ли?
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 02:27

  Damien написав:
  Елена8 написав:
  198Le написав:Елена8, а что сдаете за 11-12 ? Какие дома на демеевской? Какой сегмент? И 1к или 2хк ?

Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.

Совские, что ли?

Нет. Рядом. А разве Совские это не недострой?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 03:42

  airmax78 написав:
  Первый написав:Зображення

Файна Таун начинает завидовать.


Надо срочно пересдать достроенный недострой на Венике в 2 раза дороже.
:lol:
Метров 600 по прямой.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 03:46

  BIGor написав:
  Первый написав:Зображення

Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.


Не в этом дело.
Локация резко улучшила свое качество.
Ждем крайне необходимое Виноградарю метро ))))
А теперь внимательно наблюдайте за ценниками близлежащих домов. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:07

  Елена8 написав:
  Damien написав:
  Елена8 написав:Однокомнатная, 15 минут до метро пешком. Новый дом, ремонт простой.

Совские, что ли?

Нет. Рядом. А разве Совские это не недострой?

Недострой УКО. Но читал что вроде и живут тоже граждане в той секции, которая в большей степени готовности.
Damien
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:29

  rjkz написав:Надо срочно пересдать достроенный недострой на Венике в 2 раза дороже.
:lol:
Метров 600 по прямой.


Правды,80-82 от Житлоинвест?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:54

Продублюю свій допис з сусідньої гілки для історії)))

В кого буде наступна перездача - навіть, восени в пік сезону- ВИ НЕ ВІЗЬМЕТЕ БІЛЬШЕ ТІЄЇ ЦІНИ, ЯКА БУЛА МИНУЛОРІЧ! - а швидше, БУДЕ ТРОХИ МЕНШЕ!
За умови, що курс не стрибне вище 28!!!
Запам'ятайте цей твіт!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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