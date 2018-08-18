Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м. Документы права собственности на руках, дом заселен
Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м. Документы права собственности на руках, дом заселен
24 000 $
Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.
Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м. Документы права собственности на руках, дом заселен
24 000 $
Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.
разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California