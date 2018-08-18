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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4110411141124113

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 10:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... fea3e7f586

Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен

24 000 $
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:04

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586

Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен

24 000 $

Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:30

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586

Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен

24 000 $

Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.


разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:32

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Зображення

Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.


Не в этом дело.
Локация резко улучшила свое качество.
Ждем крайне необходимое Виноградарю метро ))))
А теперь внимательно наблюдайте за ценниками близлежащих домов. :lol:

Метро будет там года через 3 минимум. А к тому времени на КРЖН все поменяется.
BIGor
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  #<1 ... 4110411141124113
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