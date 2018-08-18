Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м. Документы права собственности на руках, дом заселен
24 000 $
Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.
разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м. Документы права собственности на руках, дом заселен
24 000 $
Я посчитал по карте расстояние до метро: 2,7 км. Это 32 мин. пешком со скоростью 5 км/час (понятное дело, что риелторы максимум заканчивают ПТУ или бурсу). Эти все 32 минуты Вы будете наслаждаться воздухом с выхопными газами и шумом. Локейшен просто отстой.
Елена8 написав:Думаю через пару дней, когда начнут ходить поезда, можно было бы сдать дороже.
Поезда это не столь важно. Особенно в этом усеченном формате. Важно когда фирмы вызывают людей с удаленки. У многих есть машины или возможность приехать в Киев на нелегальной маршрутке.
Все важно. Я подала объявление за 12000 грн. 21 мая и никто даже не звонил, я на следующий день снизила до 10000 -неделю было тихо. Позавчера был первый просмотр и арендатор сказала завтра подпишем договор и я почувствовала что продешевила))). Но эта арендатор на следующий день отказалась так как мало мебели в квартире. И я подняла цену в объявлении на 1000 и сегодня пришла пара и сразу подписали договор.
У меня недавно снимали люди, которых вызвали с малой родины с удаленки. Они приехали без всяких поездов и сняли квартиру по той же цене, что снимали до карантина, но лучшего качества. Удивительно, что у вас не было звонков и просмотров неделю. У меня постоянно шли люди, которые либо сами признавались, либо потом их риелторы проговаривались, что они жили в этом же комплексе и ходили как туристы, чтобы потом поторговаться со своими ленлордами и выжать у них максимальную скидку.
Vlad442 написав:У меня недавно снимали люди, которых вызвали с малой родины с удаленки. Они приехали без всяких поездов и сняли квартиру по той же цене, что снимали до карантина, но лучшего качества. Удивительно, что у вас не было звонков и просмотров неделю. У меня постоянно шли люди, которые либо сами признавались, либо потом их риелторы проговаривались, что они жили в этом же комплексе и ходили как туристы, чтобы потом поторговаться со своими ленлордами и выжать у них максимальную скидку.
Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.
5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8 с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 тра, 2020 12:44, всього редагувалось 3 разів.