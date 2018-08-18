Додано: Нед 31 тра, 2020 11:49

Елена8 написав: Vlad442 написав: Елена8 написав: Думаю через пару дней, когда начнут ходить поезда, можно было бы сдать дороже. Думаю через пару дней, когда начнут ходить поезда, можно было бы сдать дороже.

Поезда это не столь важно. Особенно в этом усеченном формате. Важно когда фирмы вызывают людей с удаленки.

У многих есть машины или возможность приехать в Киев на нелегальной маршрутке. Поезда это не столь важно. Особенно в этом усеченном формате. Важно когда фирмы вызывают людей с удаленки.У многих есть машины или возможность приехать в Киев на нелегальной маршрутке.

Все важно. Я подала объявление за 12000 грн. 21 мая и никто даже не звонил, я на следующий день снизила до 10000 -неделю было тихо. Позавчера был первый просмотр и арендатор сказала завтра подпишем договор и я почувствовала что продешевила))). Но эта арендатор на следующий день отказалась так как мало мебели в квартире. И я

подняла цену в объявлении на 1000 и сегодня пришла пара и сразу подписали договор. Все важно. Я подала объявление за 12000 грн. 21 мая и никто даже не звонил, я на следующий день снизила до 10000 -неделю было тихо. Позавчера был первый просмотр и арендатор сказала завтра подпишем договор и я почувствовала что продешевила))). Но эта арендатор на следующий день отказалась так как мало мебели в квартире. И яподняла цену в объявлении на 1000 и сегодня пришла пара и сразу подписали договор.

У меня недавно снимали люди, которых вызвали с малой родины с удаленки. Они приехали без всяких поездов и сняли квартиру по той же цене, что снимали до карантина, но лучшего качества.Удивительно, что у вас не было звонков и просмотров неделю. У меня постоянно шли люди, которые либо сами признавались, либо потом их риелторы проговаривались, что они жили в этом же комплексе и ходили как туристы, чтобы потом поторговаться со своими ленлордами и выжать у них максимальную скидку.