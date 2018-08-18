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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 41114112411341144115>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:30

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586

Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен

24 000 $

Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.


разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:32

  rjkz написав:
  BIGor написав:
  Первый написав:Зображення

Поля асфальта и плитки. Чему тут завидовать? Скинь еще пару гектар парковки перед магазом. Ну предел мечтаний вилльнолюдей.


Не в этом дело.
Локация резко улучшила свое качество.
Ждем крайне необходимое Виноградарю метро ))))
А теперь внимательно наблюдайте за ценниками близлежащих домов. :lol:

Метро будет там года через 3 минимум. А к тому времени на КРЖН все поменяется.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:40

  BIGor написав:]
Метро будет там года через 3 минимум. А к тому времени на КРЖН все поменяется.


За три года там перероют котлованами все сады с двух сторон ул. М.Гречко , а для метро еще депо даже не начинали строить.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:43

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586

Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен

24 000 $

Я посчитал по карте расстояние до метро: 2,7 км. Это 32 мин. пешком со скоростью 5 км/час (понятное дело, что риелторы максимум заканчивают ПТУ или бурсу). Эти все 32 минуты Вы будете наслаждаться воздухом с выхопными газами и шумом.
Локейшен просто отстой.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:49

  Елена8 написав:
  Vlad442 написав:
  Елена8 написав:Думаю через пару дней, когда начнут ходить поезда, можно было бы сдать дороже.

Поезда это не столь важно. Особенно в этом усеченном формате. Важно когда фирмы вызывают людей с удаленки.
У многих есть машины или возможность приехать в Киев на нелегальной маршрутке.

Все важно. Я подала объявление за 12000 грн. 21 мая и никто даже не звонил, я на следующий день снизила до 10000 -неделю было тихо. Позавчера был первый просмотр и арендатор сказала завтра подпишем договор и я почувствовала что продешевила))). Но эта арендатор на следующий день отказалась так как мало мебели в квартире. И я
подняла цену в объявлении на 1000 и сегодня пришла пара и сразу подписали договор.

У меня недавно снимали люди, которых вызвали с малой родины с удаленки. Они приехали без всяких поездов и сняли квартиру по той же цене, что снимали до карантина, но лучшего качества.
Удивительно, что у вас не было звонков и просмотров неделю. У меня постоянно шли люди, которые либо сами признавались, либо потом их риелторы проговаривались, что они жили в этом же комплексе и ходили как туристы, чтобы потом поторговаться со своими ленлордами и выжать у них максимальную скидку.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:11

  adeges написав:разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе

Почему? Объясните логику.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:12

  Vlad442 написав:У меня недавно снимали люди, которых вызвали с малой родины с удаленки. Они приехали без всяких поездов и сняли квартиру по той же цене, что снимали до карантина, но лучшего качества.
Удивительно, что у вас не было звонков и просмотров неделю. У меня постоянно шли люди, которые либо сами признавались, либо потом их риелторы проговаривались, что они жили в этом же комплексе и ходили как туристы, чтобы потом поторговаться со своими ленлордами и выжать у них максимальную скидку.

У знакомых удаленку продлили до осени...
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:25

  adeges написав:
  airmax78 написав:Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.


разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе

Мне кажется цена на неликвид не особо коррелирует с ценой на ликвидные объекты.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:31

  airmax78 написав:
  adeges написав:
  airmax78 написав:Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.


разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе

Мне кажется цена на неликвид не особо коррелирует с ценой на ликвидные объекты.


не буду спорить с вашими ощущениями. но на титанике были каюты разных классов
It takes little for me to say
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 12:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://izi.ua/p-3595604-sdam-odnokomna ... oloni-5000

Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.

5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8
с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 тра, 2020 12:44, всього редагувалось 3 разів.
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