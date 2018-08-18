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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 тра, 2020 12:32
ib_investor написав:
При чому тут рінат?
Ви, фактично, крадете у сусідів.
Вже прийняли норму, що різницю між заявленим власниками і фактичним споживанням за будинковими лічильниками, буде розподілятись між всіма і виставлятися до сплати
.
Як можна кічітись крадіжкою?
І тут є ті, хто з вами ще спілкується?
Не имеют права. Я плачу по своему счетчику в соответствии с договором. А платить за то, что кто-то ворует - никаких юридических оснований начислять. Это примерно, как Вы пришли в магазин, купили буханку хлеба, а вам продавец говорит, у нас сегодня украли две буханки хлеба, с вас еще 20 копеек. Это издержки и проблемы владельцев магазина.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:32
artlife написав: adeges написав:
разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе
Почему? Объясните логику.
это была потуга на шутку юмора
It takes little for me to say
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:35
artlife написав: ib_investor написав:
При чому тут рінат?
Ви, фактично, крадете у сусідів.
Вже прийняли норму, що різницю між заявленим власниками і фактичним споживанням за будинковими лічильниками, буде розподілятись між всіма і виставлятися до сплати
.
Як можна кічітись крадіжкою?
І тут є ті, хто з вами ще спілкується?
Не имеют права. Я плачу по своему счетчику в соответствии с договором. А платить за то, что кто-то ворует - никаких юридических оснований начислять. Это примерно, как Вы пришли в магазин, купили буханку хлеба, а вам продавец говорит, у нас сегодня украли две буханки хлеба, с вас еще 20 копеек. Это издержки и проблемы владельцев магазина.
поясню натдругом примере. в моем доме сосед украл и отапливает чердак, а другая контора - подвал. ни та ни другая площадь в отапливаемую официально не входит. есть только общедомовой счетчик тепла (вертикальная разводка). результат - мои счета за отопление выше на 50-70% чем у тещи с похожей площади в подобном доме
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:42
adeges написав:
поясню натдругом примере. в моем доме сосед украл и отапливает чердак, а другая контора - подвал. ни та ни другая площадь в отапливаемую официально не входит. есть только общедомовой счетчик тепла (вертикальная разводка). результат - мои счета за отопление выше на 50-70% чем у тещи с похожей площади в подобном доме
А если собрать единомышленников и написать в инстанции?
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:50
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 31 тра, 2020 12:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:52
artlife написав: adeges написав:
поясню натдругом примере. в моем доме сосед украл и отапливает чердак, а другая контора - подвал. ни та ни другая площадь в отапливаемую официально не входит. есть только общедомовой счетчик тепла (вертикальная разводка). результат - мои счета за отопление выше на 50-70% чем у тещи с похожей площади в подобном доме
А если собрать единомышленников и написать в инстанции?
Та это надо собрать сначала. Надо обойти каждого и втолковать и объяснить что происходит. А когда у тебя в доме четверть квартир под сдачей, и собственникам плевать, платит то все равно арендатор? Когда тебе никто не открывает, потому что "мало ли что", долги по комуналке скажем, зачем непонятным людям открывать?
Ну и стандартное безделие людей "государевых", "как убьют так приходите"
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:53
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе
Мне кажется цена на неликвид не особо коррелирует с ценой на ликвидные объекты.
не буду спорить с вашими ощущениями. но на титанике были каюты разных классов
Да при чем тут Титаник. Только ради драматичного красивого сравнения.
Влияет ли как-то падение цен на корчи, на цену какой-нибудь свежей Тойоты Кэмри?
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:56
adeges написав:
поясню натдругом примере. в моем доме сосед украл и отапливает чердак, а другая контора - подвал. ни та ни другая площадь в отапливаемую официально не входит. есть только общедомовой счетчик тепла (вертикальная разводка). результат - мои счета за отопление выше на 50-70% чем у тещи с похожей площади в подобном доме
Ну это дикость. С таким беспределом и бороться надо соответственно: вызываете сантехника, обрезаете нах контур на чердак и подвал и замыкаете его так, как он был изначально. Как раз отопительный сезон закончился - действуйте.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 12:59
adeges написав: artlife написав: adeges написав:
разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе
Почему? Объясните логику.
это была потуга на шутку юмора
Вообще, я сам пытаюсь понять корреляцию. То, что эти сегменты не существуют в полной изоляции друг от друга - понятно. Но.
Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет.
И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются.
Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье. В общем, старый фонд в центре за 20 лет на глазах превращается в неликвид. По нескольким домам соотношение проданных квартир к "продаваемым" годами примерно 1 к 4-5.
Но мне интересен именно старый фонд по ряду показателей. Хотя, один неликвидный объект в коллекции уже есть. Но тянет туда же.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:00
artlife написав:
...никаких юридических оснований начислять. Это примерно, как Вы пришли в магазин, купили буханку хлеба, а вам продавец говорит, у нас сегодня украли две буханки хлеба, с вас еще 20 копеек. Это издержки и проблемы владельцев магазина.
да, проблемы владельцев.
до тех пор, пока нет закона.
почитайте, например, закон "про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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