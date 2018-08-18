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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:10
artlife написав:
Вообще, я сам пытаюсь понять корреляцию. То, что эти сегменты не существуют в полной изоляции друг от друга - понятно. Но.
Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет.
И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются.
Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье. В общем, старый фонд в центре за 20 лет на глазах превращается в неликвид. По нескольким домам соотношение проданных квартир к "продаваемым" годами примерно 1 к 4-5.
Но мне интересен именно старый фонд по ряду показателей. Хотя, один неликвидный объект в коллекции уже есть. Но тянет туда же.
Дореволюционная вторичка - это вообще свой отдельный сегмент. И там цена очень сильно зависит от состояния объекта. Поэтому я бы ее ни в какие рейтинги в принципе не включал и ни с чем не сравнивал. Это почти не имеет смысла. Проблема в том, что найти живой дом дореволюционной постройки, не обезображенный вильнолюдьми за последние 100 лет, но при этом с заменненными коммуникациями, новой крышей, отреставрированным фасадом - это мишн импоссибл.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:12
airmax78 написав: adeges написав:
поясню натдругом примере. в моем доме сосед украл и отапливает чердак, а другая контора - подвал. ни та ни другая площадь в отапливаемую официально не входит. есть только общедомовой счетчик тепла (вертикальная разводка). результат - мои счета за отопление выше на 50-70% чем у тещи с похожей площади в подобном доме
Ну это дикость. С таким беспределом и бороться надо соответственно: вызываете сантехника, обрезаете нах контур на чердак и подвал и замыкаете его так, как он был изначально. Как раз отопительный сезон закончился - действуйте.
мой опыт годичной борьбы (райадминистрация, городская даби, госдаби, прокуратура) говорит, что это все бесполезно. жеку заплачено давно - еще когда прихватизировался чердак. телевидению не интересно
19 квартир, 7 сдается, большая часть остальных - на пособии, всем плевать с экономической точки зрения точно
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:25
airmax78 написав: adeges написав: airmax78 написав:
Мне кажется цена на неликвид не особо коррелирует с ценой на ликвидные объекты.
не буду спорить с вашими ощущениями. но на титанике были каюты разных классов
Да при чем тут Титаник. Только ради драматичного красивого сравнения.
Влияет ли как-то падение цен на корчи, на цену какой-нибудь свежей Тойоты Кэмри?
А мне про каюты в титанике понравилось, уместное сравнение. Иногда бывает возможность краем глаза заглядывать в жизнь киевской элиты, из бывших. Грусть, уныние и постепенная эвакуация, кто куда. Бег №2.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:29
airmax78 написав: artlife написав:
Вообще, я сам пытаюсь понять корреляцию. То, что эти сегменты не существуют в полной изоляции друг от друга - понятно. Но.
Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет.
И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются.
Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье. В общем, старый фонд в центре за 20 лет на глазах превращается в неликвид. По нескольким домам соотношение проданных квартир к "продаваемым" годами примерно 1 к 4-5.
Но мне интересен именно старый фонд по ряду показателей. Хотя, один неликвидный объект в коллекции уже есть. Но тянет туда же.
Дореволюционная вторичка - это вообще свой отдельный сегмент. И там цена очень сильно зависит от состояния объекта. Поэтому я бы ее ни в какие рейтинги в принципе не включал и ни с чем не сравнивал. Это почти не имеет смысла. Проблема в том, что найти живой дом дореволюционной постройки, не обезображенный вильнолюдьми за последние 100 лет, но при этом с заменненными коммуникациями, новой крышей, отреставрированным фасадом - это мишн импоссибл.
В моем случае, все остальные характеристики перевесили и крышу и фасад и перекрытия. Просто нашел то, что полностью соответствует представлениям о том, каким должен быть дом и квартира, если их привести в порядок.
Понимаю, что неликвид и иногда жалею, но если бы не взял, жалел бы еще больше.
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 31 тра, 2020 13:35, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:46
adeges написав: airmax78 написав: adeges написав:
поясню натдругом примере. в моем доме сосед украл и отапливает чердак, а другая контора - подвал. ни та ни другая площадь в отапливаемую официально не входит. есть только общедомовой счетчик тепла (вертикальная разводка). результат - мои счета за отопление выше на 50-70% чем у тещи с похожей площади в подобном доме
Ну это дикость. С таким беспределом и бороться надо соответственно: вызываете сантехника, обрезаете нах контур на чердак и подвал и замыкаете его так, как он был изначально. Как раз отопительный сезон закончился - действуйте.
мой опыт годичной борьбы (райадминистрация, городская даби, госдаби, прокуратура) говорит, что это все бесполезно. жеку заплачено давно - еще когда прихватизировался чердак. телевидению не интересно
19 квартир, 7 сдается, большая часть остальных - на пособии, всем плевать с экономической точки зрения точно
Тогда надо продавать. Видите, если копнуть - то ненависть к вильнолюдям заложена во всех нормальных людях, просто многие этого еще не осознают или просто не столкнулись.
Ведь что такое остеклить балкон/лоджию? Это ж мелочь. Ну а потом логично же вынести фасадную стену и объединить с комнатой? Логично. А вынести радиаторы нужно ведь? Нужно. А то что в доме вертикальная разводка отопления - имеет значение? И то что за отопление этой лоджии будет платить весь дом?
Но ведь изначально никто не был против остекления и объединения лоджии с комнатой. Ведь с остеклителями только городские сумасшедшие борятся.
Востаннє редагувалось airmax78
в Нед 31 тра, 2020 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:47
artlife написав: airmax78 написав: adeges написав:
не буду спорить с вашими ощущениями. но на титанике были каюты разных классов
Да при чем тут Титаник. Только ради драматичного красивого сравнения.
Влияет ли как-то падение цен на корчи, на цену какой-нибудь свежей Тойоты Кэмри?
А мне про каюты в титанике понравилось, уместное сравнение. Иногда бывает возможность краем глаза заглядывать в жизнь киевской элиты, из бывших. Грусть, уныние и постепенная эвакуация, кто куда. Бег №2.
Ну какая это элита, если они из бывших? Это просто ворье отлученное от корыта. Понятно, что здесь им больше делать нечего.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:49
Модераторы-псевдопатриоты удалили мой коммент про failed state.
Ребьята, говорить о больном, что он болен, это лучше, чем молчать и уверять его в своей беззаветной любви.
Но ладно, наш хутор лучше всех. Всім процвітання!
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:51
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
Да при чем тут Титаник. Только ради драматичного красивого сравнения.
Влияет ли как-то падение цен на корчи, на цену какой-нибудь свежей Тойоты Кэмри?
А мне про каюты в титанике понравилось, уместное сравнение. Иногда бывает возможность краем глаза заглядывать в жизнь киевской элиты, из бывших. Грусть, уныние и постепенная эвакуация, кто куда. Бег №2.
Ну какая это элита, если они из бывших? Это просто ворье отлученное от корыта. Понятно, что здесь им больше делать нечего.
Самая настоящая реальная элита. Не ворье. Архитекторы, ученые, историки, оперные певцы, военные. Да, большинство из бывших. Тусуются вместе, в своем кругу общения.
Востаннє редагувалось artlife
в Нед 31 тра, 2020 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 13:53
artlife написав: airmax78 написав: artlife написав:
А мне про каюты в титанике понравилось, уместное сравнение. Иногда бывает возможность краем глаза заглядывать в жизнь киевской элиты, из бывших. Грусть, уныние и постепенная эвакуация, кто куда. Бег №2.
Ну какая это элита, если они из бывших? Это просто ворье отлученное от корыта. Понятно, что здесь им больше делать нечего.
Самая настоящая элита. Не ворье. Архитекторы, ученые, историки, оперные певцы, военные.
Тогда почему они бывшие? И в любом случае: государство формируют элиты. И если у нас такое государство, которое мы имеем сейчас - значит в этом и их вклад, их вина (и моя и ваша тоже). Так что все по делу. Если на старости лет приходится эвакуироваться - значит недоработали в молодости.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 14:07
airmax78 написав: artlife написав: airmax78 написав:
Ну какая это элита, если они из бывших? Это просто ворье отлученное от корыта. Понятно, что здесь им больше делать нечего.
Самая настоящая элита. Не ворье. Архитекторы, ученые, историки, оперные певцы, военные.
Тогда почему они бывшие? И в любом случае: государство формируют элиты. И если у нас такое государство, которое мы имеем сейчас - значит в этом и их вклад, их вина (и моя и ваша тоже). Так что все по делу. Если на старости лет приходится эвакуироваться - значит недоработали в молодости.
Они и сейчас элита, но из бывших. Связаны отношениями и общением на протяжении нескольких поколений. Причем из разных сфер. У всех своя история, но заметил, что династии длятся поколения три, потом затухают.
Их сменили хуторяне. Не знаю, можно ли их называть элитой. Мне кажется, новая элита пока не сформировалась.
Но речь шла о Титанике.
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