Додано: Нед 31 тра, 2020 13:12

airmax78 написав: adeges написав: поясню натдругом примере. в моем доме сосед украл и отапливает чердак, а другая контора - подвал. ни та ни другая площадь в отапливаемую официально не входит. есть только общедомовой счетчик тепла (вертикальная разводка). результат - мои счета за отопление выше на 50-70% чем у тещи с похожей площади в подобном доме поясню натдругом примере. в моем доме сосед украл и отапливает чердак, а другая контора - подвал. ни та ни другая площадь в отапливаемую официально не входит. есть только общедомовой счетчик тепла (вертикальная разводка). результат - мои счета за отопление выше на 50-70% чем у тещи с похожей площади в подобном доме

Ну это дикость. С таким беспределом и бороться надо соответственно: вызываете сантехника, обрезаете нах контур на чердак и подвал и замыкаете его так, как он был изначально. Как раз отопительный сезон закончился - действуйте. Ну это дикость. С таким беспределом и бороться надо соответственно: вызываете сантехника, обрезаете нах контур на чердак и подвал и замыкаете его так, как он был изначально. Как раз отопительный сезон закончился - действуйте.



мой опыт годичной борьбы (райадминистрация, городская даби, госдаби, прокуратура) говорит, что это все бесполезно. жеку заплачено давно - еще когда прихватизировался чердак. телевидению не интересно



19 квартир, 7 сдается, большая часть остальных - на пособии, всем плевать с экономической точки зрения точно мой опыт годичной борьбы (райадминистрация, городская даби, госдаби, прокуратура) говорит, что это все бесполезно. жеку заплачено давно - еще когда прихватизировался чердак. телевидению не интересно19 квартир, 7 сдается, большая часть остальных - на пособии, всем плевать с экономической точки зрения точно

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California