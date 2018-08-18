Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
artlife написав:Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет. И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются. Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье.
Ну вот я могу рассказать какими критериями сам пользовался при выборе. Сам родился в Киеве, но больше 10 лет живу в пригороде (К-святошинский), работаю в Киеве (район возле Оушен Плазы). В принципе в пригороде достаточно нормально, у меня и у жены по машине, водить нам нравится. Ребенок ходит в частный садик в 5 минутах езды от дома, садик отличный и нам нравится. Но когда через 3 года ему надо будет идти в школу - то я понимаю что в Киеве есть школы (гимназии/лицеи) получше, чем в пригороде. Я сам в свое время учился в лицее при КПИ (с 8 класса) и таки разница с обычной киевской средней школой существенная. Решил переехать в Киев. В хороший район чтобы и школы хорошие и прочая инфраструктура рядом и до работы недалеко. Частный дом в хорошем районе Киева очень дорого (ну например на Зверинце возле ботанического есть шикарные домики, но это явно выше моих финансовых возможностей) и кроме того в наших реалиях могут отобрать дом из-за цены земли под ним, а в будущем на старости не факт что у меня будут силы этому сопротивляться. Ну и с частным домом куча хоботни чтобы его содержать в порядке. В общем решил все таки на квартире остановиться. И как-то даже не возникало мыслей смотреть в старом фонде (ну там сталинки всякие). Вот к примеру взять сталинку на Крещатике 25 (типа "круто" когда-то было). Там все равно не тот уровень комфорта уже. И коммуникации старые и кондиционеры фиг знает как висят и за отопление дороже платить потому что разводка не горизонтальнаяи МОПы не современные и подземного паркинга нет и всяких современных удобств нет и на Крещатике жить наверное некомфортно - там больше для приезжих и для работы место, а не для жизни. Ну и не престижно это уже выглядит, а через лет 15 тем более будет не престижно. Вот так до Тетриса и докатился
Востаннє редагувалось foxluck в Нед 31 тра, 2020 14:26, всього редагувалось 1 раз.
artlife написав:У всех своя история, но заметил, что династии длятся поколения три, потом затухают.
Это - другая история. О том, что если потомков не воспитывать правильно и они выросли в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют. Подробнее об этом и о том как постараться решить вопрос - в книге Джеймс И. Хьюз-младший "Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы"
Востаннє редагувалось foxluck в Нед 31 тра, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Тогда почему они бывшие? И в любом случае: государство формируют элиты. И если у нас такое государство, которое мы имеем сейчас - значит в этом и их вклад, их вина (и моя и ваша тоже). Так что все по делу. Если на старости лет приходится эвакуироваться - значит недоработали в молодости.
Головне, Макс, щоб в твою старість ось, як на фото не сталось:) А хтось напише, не доработал шота Макс в молодости
foxluck написав:если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
поэтому надо держаться подальше от элитных школ, там слишком искажена реальность, их обучают и развлекают сверх нормы специально обученные педагоги, и потом такое дитя платёжку за свет оформить не может, а к тому что навязывается потом всю жизнь отвращение, вспомните кого водили в муз.школу через нехочу, отвращение к муз.инструментам до конца жизни.