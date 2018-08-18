Додано: Нед 31 тра, 2020 14:11

artlife написав: Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет.

И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются.

Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье. Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет.И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются.Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье.

Ну вот я могу рассказать какими критериями сам пользовался при выборе.Сам родился в Киеве, но больше 10 лет живу в пригороде (К-святошинский), работаю в Киеве (район возле Оушен Плазы).В принципе в пригороде достаточно нормально, у меня и у жены по машине, водить нам нравится.Ребенок ходит в частный садик в 5 минутах езды от дома, садик отличный и нам нравится. Но когда через 3 года ему надо будет идти в школу - то я понимаю что в Киеве есть школы (гимназии/лицеи) получше, чем в пригороде. Я сам в свое время учился в лицее при КПИ (с 8 класса) и таки разница с обычной киевской средней школой существенная.Решил переехать в Киев. В хороший район чтобы и школы хорошие и прочая инфраструктура рядом и до работы недалеко. Частный дом в хорошем районе Киева очень дорого (ну например на Зверинце возле ботанического есть шикарные домики, но это явно выше моих финансовых возможностей) и кроме того в наших реалиях могут отобрать дом из-за цены земли под ним, а в будущем на старости не факт что у меня будут силы этому сопротивляться. Ну и с частным домом куча хоботни чтобы его содержать в порядке. В общем решил все таки на квартире остановиться. И как-то даже не возникало мыслей смотреть в старом фонде (ну там сталинки всякие). Вот к примеру взять сталинку на Крещатике 25 (типа "круто" когда-то было). Там все равно не тот уровень комфорта уже. И коммуникации старые и кондиционеры фиг знает как висят и за отопление дороже платить потому что разводка не горизонтальнаяи МОПы не современные и подземного паркинга нет и всяких современных удобств нет и на Крещатике жить наверное некомфортно - там больше для приезжих и для работы место, а не для жизни. Ну и не престижно это уже выглядит, а через лет 15 тем более будет не престижно. Вот так до Тетриса и докатился