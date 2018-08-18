Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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artlife написав:У всех своя история, но заметил, что династии длятся поколения три, потом затухают.
Это - другая история. О том, что если потомков не воспитывать правильно и они выросли в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют. Подробнее об этом и о том как постараться решить вопрос - в книге Джеймс И. Хьюз-младший "Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы"
Востаннє редагувалось foxluck в Нед 31 тра, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Тогда почему они бывшие? И в любом случае: государство формируют элиты. И если у нас такое государство, которое мы имеем сейчас - значит в этом и их вклад, их вина (и моя и ваша тоже). Так что все по делу. Если на старости лет приходится эвакуироваться - значит недоработали в молодости.
Головне, Макс, щоб в твою старість ось, як на фото не сталось:) А хтось напише, не доработал шота Макс в молодости
foxluck написав:если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
поэтому надо держаться подальше от элитных школ, там слишком искажена реальность, детей обучают и развлекают сверх любой нормы специально обученные педагоги, а потом такое дитя платёжку за свет оформить не может. К тому что навязывается потом всю жизнь отвращение, вспомните кого водили в муз.школу через нехочу, отвращение к муз.инструментам до конца жизни.
Элитная школа не учит элементарному - общаться, отличать добро от зла, находить компромиссы, относится с уважением к учителям, подчиняться правилам. В таких школах из-за конфликта учитель-ученик могут уволить хорошего учителя, главное чтобы детки были в комфорте и родители всем довольны. У учителей там полнейшее бесправие, поэтому никто не выкладывается, не хочет ваш ребенок учиться его и трогать не будут, кому нужны неприятности.
Я работал в такой школе, знаю ситуацию изнутри. Лично видел девочку 4й класс, которая не знала таблицу умножения, попытки её научить вызывали истерику и злобу родителей (караул ребенка обидели). В итоге ее на уроках никто не трогает и не спрашивает, что на других детей влияет негативно (почему кате можно а мне нельзя) В обычной школе Катю давно пристроили бы в коррекционный класс.
airmax78 написав:Тогда почему они бывшие? И в любом случае: государство формируют элиты. И если у нас такое государство, которое мы имеем сейчас - значит в этом и их вклад, их вина (и моя и ваша тоже). Так что все по делу. Если на старости лет приходится эвакуироваться - значит недоработали в молодости.
Головне, Макс, щоб в твою старість ось, як на фото не сталось:) А хтось напише, не доработал шота Макс в молодости
foxluck написав:если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
поэтому надо держаться подальше от элитных школ, там слишком искажена реальность, детей обучают и развлекают сверх любой нормы специально обученные педагоги, а потом такое дитя платёжку за свет оформить не может. К тому что навязывается потом всю жизнь отвращение, вспомните кого водили в муз.школу через нехочу, отвращение к муз.инструментам до конца жизни.
Элитная школа не учит элементарному - общаться, отличать добро от зла, находить компромиссы, относится с уважением к учителям, подчиняться правилам. В таких школах из-за конфликта учитель-ученик могут уволить хорошего учителя, главное чтобы детки были в комфорте и родители всем довольны. У учителей там полнейшее бесправие, поэтому никто не выкладывается, не хочет ваш ребенок учиться его и трогать не будут, кому нужны неприятности.
Я работал в такой школе, знаю ситуацию изнутри. Лично видел девочку 4й класс, которая не знала таблицу умножения, попытки её научить вызывали истерику и злобу родителей (караул ребенка обидели). В итоге ее на уроках никто не трогает и не спрашивает, что на других детей влияет негативно (почему кате можно а мне нельзя) В обычной школе Катю давно пристроили бы в коррекционный класс.
Виталий, моя жена работала в обычной школе 1 год. Не выдержала - перешла в частную. Не из-за денег. В сегодняшней государственной украинской школе большинству преподавателей на учеников насрать. В частных дела обстоят немного лучше.
vitaliian написав:поэтому надо держаться подальше от элитных школ
Надо выбирать школу не по модности, а по подходам к обучению, на сколько доверяешь учителям и по результатам ЗНО (это хоть какой-то критерий внешней оценки). Я сам учился в Лицее КПИ больше 20 лет назад и вполне доволен. Часть учителей там были таки хорошими педагогами и старались что-то дать детям. Например учили думать своей головой самостоятельно, а не тупо заучивать. И учили высказывать свое мнение и аргументировать его и не бояться совершать ошибки. А учась в одной среде со студентами как раз быстрее привыкаешь к самостоятельности. Я посмотрю когда ребенку надо будет выбирать куда идти. Например недалеко будет 145 школа, я знаю многих толковых людей которые там учились, они правда не с 1го класса принимают а постарше.
foxluck написав:Это - другая история. О том, что если потомков не воспитывать правильно и они выросли в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют. Подробнее об этом и о том как постараться решить вопрос - в книге Джеймс И. Хьюз-младший "Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы"
у нас другие реалии. накопление капитала первым поколением, 80% из которых - распиливающие советское наследие, казнокрады, взяточники. дальше за ними - мажоры. не взлетают здесь эти идеи. нет фундамента. даже дети из вменяемых семей, где удаётся сохранить баланс, при столкновении с реальностью переобуваются в местные правила игры. потому запад, и только.
airmax78 написав:В частных дела обстоят немного лучше.
отчасти согласен, но в частных школах учитель это обслуживающий персонал, учителя физкультуры выгнали из-за того что он в шутку кого то назвал скунсом, в обычной школе бы 5 минут посмеялись и забыли, в элитной ребенок наябедничал родителям, те наехали на директора, угрожали судом и т.д. В результате какой пример они все подали остальным детям? Прощать нельзя, обидчика надо сгноить? Частные школы зависимы от денег родителей, поэтому понятия о морали там другие.
foxluck написав:Я сам учился в Лицее КПИ больше 20 лет назад и вполне доволен.
Учитель должен не учить а мотивировать ребенка к учёбе. Чем обычно мотивируют? Младших игрой, старших их будущей профессией, поступлением в хороший вуз. Чем мотивировать ребенка из богатой семьи? Тем что он в КПИ не поступит? Или хорошую работу не найдёт? Они в 9 лет лучше вас знают что папа в жизни им всё устроит. Когда в классе такой один или двое все понимают что им повезло а остальным надо учиться, но когда их половина соотношение сил меняется не в пользу знаний.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 тра, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Мне кажется цена на неликвид не особо коррелирует с ценой на ликвидные объекты.
Да, но только сначала т.к. ликвидные объекты имеют две стороны медали: 1) Покупая ликвидный (локация, вид из окна, этаж, качество строительства и пр) объект Вы не сможете заработать много на аренде т.к. высокий порог входа 2) При снижении стоимости, ликвидные объекты падают меньше и имеют лучшую устойчивость, т.к. их владельцы, как правило более вменяемые и финансово образованные люди с бОльшим запасом прочности. А вот неликвид - можно сдавать дорого, т.к. порог входа низкий, но когда начинают падать цены, то этот сегмент первым летит камнем. Ликвидное так же упадёт, но с задержкой в год, полтора.
airmax78 написав:Да при чем тут Титаник. Только ради драматичного красивого сравнения. Влияет ли как-то падение цен на корчи, на цену какой-нибудь свежей Тойоты Кэмри?
Влияет. Если 5 летняя Камри стоит 5, трёхлетняя стоит 7, а годовалую сложно продать за 10, то новую никто не будет покупать за 35. Если у Вас есть знакомые в Швеции, то спросите у них, как это происходит.