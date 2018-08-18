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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4114411541164117>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  artlife написав:У всех своя история, но заметил, что династии длятся поколения три, потом затухают.

Это - другая история. О том, что если потомков не воспитывать правильно и они выросли в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
Подробнее об этом и о том как постараться решить вопрос - в книге Джеймс И. Хьюз-младший "Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы"
Востаннє редагувалось foxluck в Нед 31 тра, 2020 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:30

  airmax78 написав:Тогда почему они бывшие? И в любом случае: государство формируют элиты. И если у нас такое государство, которое мы имеем сейчас - значит в этом и их вклад, их вина (и моя и ваша тоже). Так что все по делу. Если на старости лет приходится эвакуироваться - значит недоработали в молодости.

Головне, Макс, щоб в твою старість ось, як на фото не сталось:)
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А хтось напише, не доработал шота Макс в молодости 8)
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  foxluck написав:если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
поэтому надо держаться подальше от элитных школ, там слишком искажена реальность, детей обучают и развлекают сверх любой нормы специально обученные педагоги, а потом такое дитя платёжку за свет оформить не может. К тому что навязывается потом всю жизнь отвращение, вспомните кого водили в муз.школу через нехочу, отвращение к муз.инструментам до конца жизни.

Элитная школа не учит элементарному - общаться, отличать добро от зла, находить компромиссы, относится с уважением к учителям, подчиняться правилам. В таких школах из-за конфликта учитель-ученик могут уволить хорошего учителя, главное чтобы детки были в комфорте и родители всем довольны. У учителей там полнейшее бесправие, поэтому никто не выкладывается, не хочет ваш ребенок учиться его и трогать не будут, кому нужны неприятности.

Я работал в такой школе, знаю ситуацию изнутри. Лично видел девочку 4й класс, которая не знала таблицу умножения, попытки её научить вызывали истерику и злобу родителей (караул ребенка обидели). В итоге ее на уроках никто не трогает и не спрашивает, что на других детей влияет негативно (почему кате можно а мне нельзя) В обычной школе Катю давно пристроили бы в коррекционный класс.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:52

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Тогда почему они бывшие? И в любом случае: государство формируют элиты. И если у нас такое государство, которое мы имеем сейчас - значит в этом и их вклад, их вина (и моя и ваша тоже). Так что все по делу. Если на старости лет приходится эвакуироваться - значит недоработали в молодости.

Головне, Макс, щоб в твою старість ось, як на фото не сталось:)
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А хтось напише, не доработал шота Макс в молодости 8)

Я первый же и напишу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 14:57

  vitaliian написав:
  foxluck написав:если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
поэтому надо держаться подальше от элитных школ, там слишком искажена реальность, детей обучают и развлекают сверх любой нормы специально обученные педагоги, а потом такое дитя платёжку за свет оформить не может. К тому что навязывается потом всю жизнь отвращение, вспомните кого водили в муз.школу через нехочу, отвращение к муз.инструментам до конца жизни.

Элитная школа не учит элементарному - общаться, отличать добро от зла, находить компромиссы, относится с уважением к учителям, подчиняться правилам. В таких школах из-за конфликта учитель-ученик могут уволить хорошего учителя, главное чтобы детки были в комфорте и родители всем довольны. У учителей там полнейшее бесправие, поэтому никто не выкладывается, не хочет ваш ребенок учиться его и трогать не будут, кому нужны неприятности.

Я работал в такой школе, знаю ситуацию изнутри. Лично видел девочку 4й класс, которая не знала таблицу умножения, попытки её научить вызывали истерику и злобу родителей (караул ребенка обидели). В итоге ее на уроках никто не трогает и не спрашивает, что на других детей влияет негативно (почему кате можно а мне нельзя) В обычной школе Катю давно пристроили бы в коррекционный класс.

Виталий, моя жена работала в обычной школе 1 год. Не выдержала - перешла в частную. Не из-за денег. В сегодняшней государственной украинской школе большинству преподавателей на учеников насрать.
В частных дела обстоят немного лучше.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:поэтому надо держаться подальше от элитных школ

Надо выбирать школу не по модности, а по подходам к обучению, на сколько доверяешь учителям и по результатам ЗНО (это хоть какой-то критерий внешней оценки).
Я сам учился в Лицее КПИ больше 20 лет назад и вполне доволен.
Часть учителей там были таки хорошими педагогами и старались что-то дать детям.
Например учили думать своей головой самостоятельно, а не тупо заучивать.
И учили высказывать свое мнение и аргументировать его и не бояться совершать ошибки.
А учась в одной среде со студентами как раз быстрее привыкаешь к самостоятельности.
Я посмотрю когда ребенку надо будет выбирать куда идти. Например недалеко будет 145 школа, я знаю многих толковых людей которые там учились, они правда не с 1го класса принимают а постарше.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:06

  foxluck написав:Это - другая история. О том, что если потомков не воспитывать правильно и они выросли в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
Подробнее об этом и о том как постараться решить вопрос - в книге Джеймс И. Хьюз-младший "Богатство семьи. Как сохранить в семье человеческий, интеллектуальный и финансовый капиталы"

у нас другие реалии.
накопление капитала первым поколением, 80% из которых - распиливающие советское наследие, казнокрады, взяточники. дальше за ними - мажоры.
не взлетают здесь эти идеи. нет фундамента.
даже дети из вменяемых семей, где удаётся сохранить баланс, при столкновении с реальностью переобуваются в местные правила игры.
потому запад, и только.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В частных дела обстоят немного лучше.
отчасти согласен, но в частных школах учитель это обслуживающий персонал, учителя физкультуры выгнали из-за того что он в шутку кого то назвал скунсом, в обычной школе бы 5 минут посмеялись и забыли, в элитной ребенок наябедничал родителям, те наехали на директора, угрожали судом и т.д. В результате какой пример они все подали остальным детям? Прощать нельзя, обидчика надо сгноить? Частные школы зависимы от денег родителей, поэтому понятия о морали там другие.

  foxluck написав:Я сам учился в Лицее КПИ больше 20 лет назад и вполне доволен.

Учитель должен не учить а мотивировать ребенка к учёбе. Чем обычно мотивируют? Младших игрой, старших их будущей профессией, поступлением в хороший вуз. Чем мотивировать ребенка из богатой семьи? Тем что он в КПИ не поступит? Или хорошую работу не найдёт? Они в 9 лет лучше вас знают что папа в жизни им всё устроит. Когда в классе такой один или двое все понимают что им повезло а остальным надо учиться, но когда их половина соотношение сил меняется не в пользу знаний.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 тра, 2020 15:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:13

  airmax78 написав:Мне кажется цена на неликвид не особо коррелирует с ценой на ликвидные объекты.

Да, но только сначала т.к. ликвидные объекты имеют две стороны медали:
1) Покупая ликвидный (локация, вид из окна, этаж, качество строительства и пр) объект Вы не сможете заработать много на аренде т.к. высокий порог входа
2) При снижении стоимости, ликвидные объекты падают меньше и имеют лучшую устойчивость, т.к. их владельцы, как правило более вменяемые и финансово образованные люди с бОльшим запасом прочности.
А вот неликвид - можно сдавать дорого, т.к. порог входа низкий, но когда начинают падать цены, то этот сегмент первым летит камнем. Ликвидное так же упадёт, но с задержкой в год, полтора.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:17

  airmax78 написав:Да при чем тут Титаник. Только ради драматичного красивого сравнения.
Влияет ли как-то падение цен на корчи, на цену какой-нибудь свежей Тойоты Кэмри?

Влияет. Если 5 летняя Камри стоит 5, трёхлетняя стоит 7, а годовалую сложно продать за 10, то новую никто не будет покупать за 35. Если у Вас есть знакомые в Швеции, то спросите у них, как это происходит.
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