Додано: Нед 31 тра, 2020 14:38

foxluck написав: если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют. если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.

поэтому надо держаться подальше от элитных школ, там слишком искажена реальность, детей обучают и развлекают сверх любой нормы специально обученные педагоги, а потом такое дитя платёжку за свет оформить не может. К тому что навязывается потом всю жизнь отвращение, вспомните кого водили в муз.школу через нехочу, отвращение к муз.инструментам до конца жизни.Элитная школа не учит элементарному - общаться, отличать добро от зла, находить компромиссы, относится с уважением к учителям, подчиняться правилам. В таких школах из-за конфликта учитель-ученик могут уволить хорошего учителя, главное чтобы детки были в комфорте и родители всем довольны. У учителей там полнейшее бесправие, поэтому никто не выкладывается, не хочет ваш ребенок учиться его и трогать не будут, кому нужны неприятности.Я работал в такой школе, знаю ситуацию изнутри. Лично видел девочку 4й класс, которая не знала таблицу умножения, попытки её научить вызывали истерику и злобу родителей (караул ребенка обидели). В итоге ее на уроках никто не трогает и не спрашивает, что на других детей влияет негативно (почему кате можно а мне нельзя) В обычной школе Катю давно пристроили бы в коррекционный класс.