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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:28
vitaliian написав: airmax78 написав:
В частных дела обстоят немного лучше.
отчасти согласен, но в частных школах учитель это обслуживающий персонал, учителя физкультуры выгнали из-за того что он в шутку кого то назвал скунсом, в обычной школе бы 5 минут посмеялись и забыли, в элитной ребенок наябедничал родителям, те наехали на директора, угрожали судом и т.д. В результате какой пример они все подали остальным детям? Прощать нельзя, обидчика надо сгноить? Частные школы зависимы от денег родителей, поэтому понятия о морали там другие.
foxluck написав:
Я сам учился в Лицее КПИ больше 20 лет назад и вполне доволен.
Учитель должен не учить а мотивировать ребенка к учёбе. Чем обычно мотивируют? Младших игрой, старших их будущей профессией, поступлением в хороший вуз. Чем мотивировать ребенка из богатой семьи? Тем что он в КПИ не поступит? Или хорошую работу не найдёт? Они в 9 лет лучше вас знают что папа в жизни им всё устроит. Когда в классе такой один или двое все понимают что им повезло а остальным надо учиться, но когда их половина соотношение сил меняется не в пользу знаний.
Преподаватель, который не знает о том, что нельзя публично унижать ученика... Ну не знаю. Если это подросток, то они могут и счеты с жизнью свести из-за такой куйни.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:29
vitaliian написав:
Учитель должен не учить а мотивировать ребенка к учёбе. Чем обычно мотивируют? Младших игрой, старших их будущей профессией, поступлением в хороший вуз. Чем мотивировать ребенка из богатой семьи? Тем что он в КПИ не поступит? Или хорошую работу не найдёт? Они в 9 лет лучше вас знают что папа в жизни им всё устроит.
Надо чтобы учителя и родители совместную стратегию мотивации обсудили.
Для этого папа должен быть не слаборазвитым (форум не пропускает более острое слово) и задуматься о таких вопросах.
Вот я задумался (для своего сына) заранее.
Но и учителя должны быть соответствующего уровня и иметь желание и способности вместе с родителями (теми кто хочет) стремиться к тому чтобы заинтересовать и развивать ребенка. И если в платной школе нет гарантии что учитель будет хороший (но из нескольких школ еще можно найти ту где учитель подходящий), то в бесплатной есть почти наверняка уверенность что учитель не будет иметь сил и желания стараться.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:33
Richi написав: airmax78 написав:
Да при чем тут Титаник. Только ради драматичного красивого сравнения.
Влияет ли как-то падение цен на корчи, на цену какой-нибудь свежей Тойоты Кэмри?
Влияет. Если 5 летняя Камри стоит 5, трёхлетняя стоит 7, а годовалую сложно продать за 10, то новую никто не будет покупать за 35. Если у Вас есть знакомые в Швеции, то спросите у них, как это происходит.
Плохой пример. Потому что параллельно в Швеции отлично продается новая Тесла за 60+. Вернемся на землю: как в Украине цена 5-летней Кэмри зависит от цены дедушкиной шохи?
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:35
foxluck написав: vitaliian написав:
Учитель должен не учить а мотивировать ребенка к учёбе. Чем обычно мотивируют? Младших игрой, старших их будущей профессией, поступлением в хороший вуз. Чем мотивировать ребенка из богатой семьи? Тем что он в КПИ не поступит? Или хорошую работу не найдёт? Они в 9 лет лучше вас знают что папа в жизни им всё устроит.
Надо чтобы учителя и родители совместную стратегию мотивации обсудили.
Для этого папа должен быть не слаборазвитым (форум не пропускает более острое слово) и задуматься о таких вопросах.
Вот я задумался (для своего сына) заранее.
Но и учителя должны быть соответствующего уровня и иметь желание и способности вместе с родителями (теми кто хочет) стремиться к тому чтобы заинтересовать и развивать ребенка. И если в платной школе нет гарантии что учитель будет хороший (но из нескольких школ еще можно найти ту где учитель подходящий), то в бесплатной есть почти наверняка уверенность что учитель не будет иметь сил и желания стараться.
В бесплатной это невозможно. Когда у тебя 25-30 учеников в классе, из которых 20 насрать на твой предмет - энтузиазма преподавать хватает на 2-3 урока.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 15:54
с другого форума
Схемы обмана инвесторов:1) Затягивание строительства, чтобы ввести в заблуждение как можно больше покупателей. 2). Временное подключение коммуникаций для заселения первых покупателей, чтобы поймать на удочку как можно больше новых потенциальных покупателей. 3). Отказ сдавать объект в эксплуатацию по надуманным причинам, чтобы легализовать свое нахождение на объекте и собрать больше денег с наивных покупателей (продажи, переуступки, кредиты, ипотеки, выманивание дополнительных средств на лифты, коммуникации, воровство со строек, обслуживание проживающих со строек, обслуживание проживающих по завышенные ценам), а потом исчезновение аферистов с деньгами покупателей, которые 100% оплатили за своё жильё по рыночным ценам и понесли дополнительные расходы по вине недобросовестного застройщика. 4). Стремление организовать кооперативы с включением лиц тесно сотрудничающих с застройщиком или чиновниками участвующими в строительной пирамиде, чтобы уйти от уголовной ответственности и переложить обязанности застройщика на плечи обманутых ими покупателей жилья.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 31 тра, 2020 16:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:07
airmax78 написав: Richi написав: airmax78 написав:
Да при чем тут Титаник. Только ради драматичного красивого сравнения.
Влияет ли как-то падение цен на корчи, на цену какой-нибудь свежей Тойоты Кэмри?
Влияет. Если 5 летняя Камри стоит 5, трёхлетняя стоит 7, а годовалую сложно продать за 10, то новую никто не будет покупать за 35. Если у Вас есть знакомые в Швеции, то спросите у них, как это происходит.
Плохой пример. Потому что параллельно в Швеции отлично продается новая Тесла за 60+. Вернемся на землю: как в Украине цена 5-летней Кэмри зависит от цены дедушкиной шохи?
Если Вы сравнивайте дедушкин Москвич с Камри, то сравнивайте разбитые дома в деревне с киевскими квартирами. В таком случае - никакой корреляции нет. Никто не хочет жить в деревне (ездить на москвиче) не зависимо от стоимости киевских квартир.
P.S. Но если купить Камри (киевскую квартиру) не по карману, то придётся оставаться в деревне (ездить на Москвиче), а это называется - снижение спроса и это тянет цены в низ.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:13
airmax78 написав:
Преподаватель, который не знает о том, что нельзя публично унижать ученика... Ну не знаю. Если это подросток, то они могут и счеты с жизнью свести из-за такой куйни.
90% школьничков деграданты без тормозов, которые не уважают не себеподобных не учителей.
В советские времена учители не зря пи** выскочек и были правы.
Сейчас ушлепки и воют на уроках и ползают по полу. Полные мрази. А родители вместо того что бы пи** выписать все на учителей гонят.
Поколение тестов и тд, это безвольные элементы без культуры и знаний истории.
Таким тупорылым стадом легко управлять и протоколы сионских мудрецов об этом четко пишут.
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