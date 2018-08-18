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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 тра, 2020 16:35
Жека79 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
В частных дела обстоят немного лучше.
отчасти согласен, но в частных школах учитель это обслуживающий персонал, учителя физкультуры выгнали из-за того что он в шутку кого то назвал скунсом, .
Если бы моего ребёнка учитель в шутку назвал скунсом, я бы ему сразу сломал нос. Тоже в шутку. А может не только нос, но и череп. Свою жену и своих детей пусть называет скунсами, шутник блин.
Таких как жека79 потом следаки раззувают на треть круши, они очень грозные пока каток системы их не переедет. И не выплюнет.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:36
Жека79 написав: vitaliian написав: xio13 написав:
90% школьничков деграданты без тормозов, которые не уважают не себеподобных не учителей.
без обследования специалистов я бы не называл их деградантами, они просто плохо или неправильно воспитаны. У учителя должна быть формальная власть поставить такого ребенка на место. То что ребенка обозвали скунсом это от бессилия учителя. Ребёнок в частной школе всегда прав, даже если срёт на парту, потому что родители платят деньги. Поэтому учителя должны только хвалить и аплодировать. В нашем обществе за деньги можно всё, а в платной школе это еще и в буквальном смысле.
Кто вам рассказал такой бред???
Ну да, это полная ерунда. Это все равно что утверждать, что когда вы берете частные уроки, то садитесь преподавателю на шею и кричите иго-го и он ничего сделать не может.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:37
airmax78 написав:
Короче, я понял: цены вниз. Жаль, так не хотелось на новый полтосик попадать.
В кризис все в чем-то теряют: кто-то на % ЗП, кто-то на аренде, кто-то на стремящихся к нулю % депо. Экономика сжимается.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:40
airmax78 написав:
Короче, я понял: цены вниз. Жаль, так не хотелось на новый полтосик попадать.
Да ладно, Вам всё одно через 5 лет переезжать. Просто доплатите меньшую разницу.
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Richi
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:42
Richi написав: airmax78 написав:
Короче, я понял: цены вниз. Жаль, так не хотелось на новый полтосик попадать.
Да ладно, Вам всё одно через 5 лет переезжать. Просто доплатите меньшую разницу.
Куда переезжать?
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:42
Да-да, пишите ещё.
Когда 30-40 летний физрук самоутверждается обзываниями малолетних и ржёт над школьником вместе с остальными одноклассниками, это нормально. Я вас понял ребята.
Пс. Товарищ хио, какие треть круши? Ведь никто ничего не видел и не слышал.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:42
airmax78 написав:
Ну да, это полная ерунда. Это все равно что утверждать, что когда вы берете частные уроки, то садитесь преподавателю на шею и кричите иго-го и он ничего сделать не может.
давай абстрагируемся от моего примера. В бесплатной школе есть как минимум 2 инструмента давления на нерадивого (немотивированного) ученика. 1. оценка 2. могут выгнать (оставить на 2й год, перевести в коррекционный класс). В частной школе низкая оценка вызывает негатив а-ля "я плачу деньги будьте добры научить моего ребенка, на счет выгнать почти нереально, портить себе репутацию и терять спонсора. Вот и ставят ей за глаза 10, чтоб родители не воняли, а девочка в 4м классе таблицы умножения не знает.
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vitaliian
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Додано: Нед 31 тра, 2020 16:48
Жека79 написав:
Да-да, пишите ещё.
Когда 30-40 летний физрук самоутверждается обзываниями малолетних и ржёт над школьником вместе с остальными одноклассниками, это нормально. Я вас понял ребята.
Пс. Товарищ хио, какие треть круши? Ведь никто ничего не видел и не слышал.
Ну если проломите ему череп , и чел откинется, то целая круша +лет 7 сверху. Без круши поедете на 10+ лет. зато отстоите слово "скунс"
В бараке чайок ганяешь и вспоминаешь как проучил физрука.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:06
Жека79 написав:
Да-да, пишите ещё.
Когда 30-40 летний физрук самоутверждается обзываниями малолетних и ржёт над школьником вместе с остальными одноклассниками, это нормально. Я вас понял ребята.
Пс. Товарищ хио, какие треть круши? Ведь никто ничего не видел и не слышал.
К сожалению на сегодня вижу, что 40% класса племянника (8класс) можно смело назвать не только скунсами но и пожёстче. Преподаватель абсолютно бесправное существо которое в сегодняшней школе можно чмырить. То есть то, что исполняют сегодняшние школьники ещё 20-30лет назад было на грани исключения из школы.
Я понимаю ещё жёстко отреагировать на рукоприкладство, но то, что вы угрожаете физ расправой не есть правильно. Контекст обзывания может быть совсем разный.
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Додано: Нед 31 тра, 2020 17:08
airmax78 написав: Richi написав: airmax78 написав:
Короче, я понял: цены вниз. Жаль, так не хотелось на новый полтосик попадать.
Да ладно, Вам всё одно через 5 лет переезжать. Просто доплатите меньшую разницу.
Куда переезжать?
Когда-то очень давно, мне кто-то сказал: Дурак и умный идут по одному пути, только дурак не много позже. Я часто вспоминаю это выражение, когда сталкиваясь с проблемой, начинаю понимать, почему другие поступили иначе – они уже прошли мой путь раньше.
Вы устали жить среди быдла, когда поют песни до 2 ночи, громко слушают музыку, потому, что работяги наконец дождались выходного. Вы устали смотреть на грязь в подъезде потому, что для тех кто живёт с Вам в одном подъезде – это норма. Вы готовы платить больше за уборку подъезда, но понимаете, что сколько бы Вы не платили – мыть будут хлоркой, а не моющими средствами. Все попытки изменить хоть что-то, словно битва с ветряными мельницами.
Наконец Вы решаете переехать в другое место, где люди будут равные Вам по менталитету, достатку, взглядам на те или иные проблемы … Где будут по утрам в подъезде здороваться и улыбаться, помогать Вашей жене поднять коляску, придержат дверь сыну выкатывающему велосипед и помогут припарковать машину. Как найти это место? Фильтром, которым вероятнее всего может служить ценник. Ведь в дорогом доме не ссут в подъездах.
И только Вы переехали и сделали ремонт, вроде начал жить, как хотели - УК начинает выставлять Вам сказочные счета. За паркинг, купленный нереально дорого для удобства, выставляется счёт за обслуживание больше, чем раньше Вы платили за квартиру. В платёжках то и дело всплывают счета с непонятными суммами. То за обслуживание какой-то шахты, то за придомовую территорию то за … И никто ничего не собирается объяснять. Почему в паркинге крысы бегают и почему до сих пор не починили качели на детской площадке. Вы понимаете, что вас имеют и чувствуете себя полных лохом. Выясняется, что сосед сверху, почему-то не сделал шумоизоляцию в санузле и теперь Вы слышите как каждый раз там кто-то моется ли ходит в туалет. Т.е. деньги на квартиру нашёл, а на шумоизоляцию нет. Такая жизнь перестаёт вам доставлять удовольствие т.к. за квартиру Вы платите больше, чем за содержание 2-х этажного частного дома. Зачем Вам такая жизнь и стресс за свои же деньги. Понятно, когда Вы работаете и Вам платят за решение проблем, но здесь Вам мотают нервы за Ваши же деньги. И вот новое решение – коттеджный городок с хорошими соседями, но не сверху и снизу, а на расстоянии 30 м.
Вот новая жизнь, заезд через шлагбаум, везде камеры, ухоженные детские площадки, зона барбекю, стриженные газоны, освещение … И вот собрание жильцов. Выносится вопрос о том, что надо скинутся на освещение улицы. Встаёт какое-то тело и начинает возмущаться, что он не живёт в своём доме и не должен платить. Вы устали ранее от всех этих разборок и спрашиваете: Вы покупали дом здесь и наверняка понимали, что это требует содержания? Начинается ненужный спор и Вы спрашиваете: сколько денег стоит замена лампочек на нашей улице? Всего? Блин, Вы столько за паркинг раньше платили. Запишите на меня и закроем этот вопрос. Но придя домой, Вы понимаете, что опять встаёте на скользкую дорожку и у Вас начинает накапливаться неудовлетворённость. Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость.
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Richi
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