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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4116411741184119

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:13

  vitaliian написав:https://izi.ua/p-3595604-sdam-odnokomnatnuyu-kvartiru-na-oboloni-5000

Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.

5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8
с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.

от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:16

airmax78

Мне будет 500 баксов за инвестиционную консультацию?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:18

Вот что инетересно, почему в Киеве такой высокий процент проблем с этим? В Чернигове за последние 20 лет из 40-50 построенных проблемных домов 2 штуки в кризис 2008 и те были достроены и сданы. А в Киеве куда не плюнь, попадешь на какого то Микитася или Войцеховского.

  vitaliian написав:с другого форума
Схемы обмана инвесторов:1) Затягивание строительства, чтобы ввести в заблуждение как можно больше покупателей. 2). Временное подключение коммуникаций для заселения первых покупателей, чтобы поймать на удочку как можно больше новых потенциальных покупателей. 3). Отказ сдавать объект в эксплуатацию по надуманным причинам, чтобы легализовать свое нахождение на объекте и собрать больше денег с наивных покупателей (продажи, переуступки, кредиты, ипотеки, выманивание дополнительных средств на лифты, коммуникации, воровство со строек, обслуживание проживающих со строек, обслуживание проживающих по завышенные ценам), а потом исчезновение аферистов с деньгами покупателей, которые 100% оплатили за своё жильё по рыночным ценам и понесли дополнительные расходы по вине недобросовестного застройщика. 4). Стремление организовать кооперативы с включением лиц тесно сотрудничающих с застройщиком или чиновниками участвующими в строительной пирамиде, чтобы уйти от уголовной ответственности и переложить обязанности застройщика на плечи обманутых ими покупателей жилья.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Вот что инетересно, почему в Киеве такой высокий процент проблем с этим? В Чернигове за последние 20 лет проблемных домов 2 штуки в кризис 2008 и те были достроены и сданы. А в Киеве куда не плюнь, попадешь на какого то Микитася или Войцеховского.

В Киеве большой спрос на недвижимость и более высокая цена на нее, чем в провинции. Поэтому находится какой-то процент желающих сэкономить и купить дешевле (и не понимающих, что низкая цена == высокий риск).
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:В Чернигове за последние 20 лет из 40-50 построенных проблемных домов 2 штуки

В этом и ответ. В проценстном отношении проблемных домов в Киеве примерно столько же, а в абсолютном - домов построено больше в десятки раз. Ну и понятно, что инфошум поднимается только от проблемных домов, отсюда такое впечатление
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 17:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
боюсь что область просядет сильнее чем столица (в %).
vitaliian
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