|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:13
vitaliian написав:
https://izi.ua/p-3595604-sdam-odnokomnatnuyu-kvartiru-na-oboloni-5000
Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.
5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8
с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.
от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19441
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 1331 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:16
airmax78
Мне будет 500 баксов за инвестиционную консультацию?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2925
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 208 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:18
Вот что инетересно, почему в Киеве такой высокий процент проблем с этим? В Чернигове за последние 20 лет из 40-50 построенных проблемных домов 2 штуки в кризис 2008 и те были достроены и сданы. А в Киеве куда не плюнь, попадешь на какого то Микитася или Войцеховского.
vitaliian написав:
с другого форума
Схемы обмана инвесторов:1) Затягивание строительства, чтобы ввести в заблуждение как можно больше покупателей. 2). Временное подключение коммуникаций для заселения первых покупателей, чтобы поймать на удочку как можно больше новых потенциальных покупателей. 3). Отказ сдавать объект в эксплуатацию по надуманным причинам, чтобы легализовать свое нахождение на объекте и собрать больше денег с наивных покупателей (продажи, переуступки, кредиты, ипотеки, выманивание дополнительных средств на лифты, коммуникации, воровство со строек, обслуживание проживающих со строек, обслуживание проживающих по завышенные ценам), а потом исчезновение аферистов с деньгами покупателей, которые 100% оплатили за своё жильё по рыночным ценам и понесли дополнительные расходы по вине недобросовестного застройщика. 4). Стремление организовать кооперативы с включением лиц тесно сотрудничающих с застройщиком или чиновниками участвующими в строительной пирамиде, чтобы уйти от уголовной ответственности и переложить обязанности застройщика на плечи обманутых ими покупателей жилья.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8459
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 849 раз.
- Подякували: 1335 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:21
Zebra написав:
Вот что инетересно, почему в Киеве такой высокий процент проблем с этим? В Чернигове за последние 20 лет проблемных домов 2 штуки в кризис 2008 и те были достроены и сданы. А в Киеве куда не плюнь, попадешь на какого то Микитася или Войцеховского.
В Киеве большой спрос на недвижимость и более высокая цена на нее, чем в провинции. Поэтому находится какой-то процент желающих сэкономить и купить дешевле (и не понимающих, что низкая цена == высокий риск).
-
foxluck
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 04.10.19
- Подякував: 292 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:22
Zebra написав:
В Чернигове за последние 20 лет из 40-50 построенных проблемных домов 2 штуки
В этом и ответ. В проценстном отношении проблемных домов в Киеве примерно столько же, а в абсолютном - домов построено больше в десятки раз. Ну и понятно, что инфошум поднимается только от проблемных домов, отсюда такое впечатление
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 27121
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1157 раз.
- Подякували: 6467 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:44
flyman написав:
от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
боюсь что область просядет сильнее чем столица (в %).
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3496
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 1035 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Coder
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18447
|3018949
|
|
|466
|197340
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13500
|
|