Додано: Нед 31 тра, 2020 17:13

vitaliian написав: https://izi.ua/p-3595604-sdam-odnokomnatnuyu-kvartiru-na-oboloni-5000



Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.



5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8

с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше. https://izi.ua/p-3595604-sdam-odnokomnatnuyu-kvartiru-na-oboloni-5000Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.

от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/