Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.
5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8 с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.
от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Вот что инетересно, почему в Киеве такой высокий процент проблем с этим? В Чернигове за последние 20 лет из 40-50 построенных проблемных домов 2 штуки в кризис 2008 и те были достроены и сданы. А в Киеве куда не плюнь, попадешь на какого то Микитася или Войцеховского.
vitaliian написав:с другого форума
Схемы обмана инвесторов:1) Затягивание строительства, чтобы ввести в заблуждение как можно больше покупателей. 2). Временное подключение коммуникаций для заселения первых покупателей, чтобы поймать на удочку как можно больше новых потенциальных покупателей. 3). Отказ сдавать объект в эксплуатацию по надуманным причинам, чтобы легализовать свое нахождение на объекте и собрать больше денег с наивных покупателей (продажи, переуступки, кредиты, ипотеки, выманивание дополнительных средств на лифты, коммуникации, воровство со строек, обслуживание проживающих со строек, обслуживание проживающих по завышенные ценам), а потом исчезновение аферистов с деньгами покупателей, которые 100% оплатили за своё жильё по рыночным ценам и понесли дополнительные расходы по вине недобросовестного застройщика. 4). Стремление организовать кооперативы с включением лиц тесно сотрудничающих с застройщиком или чиновниками участвующими в строительной пирамиде, чтобы уйти от уголовной ответственности и переложить обязанности застройщика на плечи обманутых ими покупателей жилья.
Zebra написав:Вот что инетересно, почему в Киеве такой высокий процент проблем с этим? В Чернигове за последние 20 лет проблемных домов 2 штуки в кризис 2008 и те были достроены и сданы. А в Киеве куда не плюнь, попадешь на какого то Микитася или Войцеховского.
В Киеве большой спрос на недвижимость и более высокая цена на нее, чем в провинции. Поэтому находится какой-то процент желающих сэкономить и купить дешевле (и не понимающих, что низкая цена == высокий риск).
Zebra написав:В Чернигове за последние 20 лет из 40-50 построенных проблемных домов 2 штуки
В этом и ответ. В проценстном отношении проблемных домов в Киеве примерно столько же, а в абсолютном - домов построено больше в десятки раз. Ну и понятно, что инфошум поднимается только от проблемных домов, отсюда такое впечатление
Richi написав:Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость.
я недавно посмотрел американский сериал, там был такой фрагмент, семья переехала в другой город и мальчик лет 10 не может найти друзей. Его папа просто поехал по дороге и начал всех пацанов приглашать к себе (всмысле к сыну) в гости. Пацаны тут же вызвали полицию, так как подумали что он педофил.
Мораль, всё испортилось не только у нас. Уже не найти друзей просто выйдя во двор, не найти общий язык с соседом заглянув к нему вечером с пивом или водкой.
В детстве когда мы играли в футбол, к нам мог запросто подключиться любой прохожий, от этого игра становилась только интереснее. Сейчас на такое скорее всего послали бы в пешее-эротическое, или могли бы вызвать полицию проверить не педофил ли он лезет с мальчиками играть в футбол.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 тра, 2020 18:02, всього редагувалось 3 разів.
Собираемость налогов в сводный бюджет в апреле рухнула на 30% к марту (-19,7 млрд грн).
По отраслям это выглядит так. С/х - единственная в легком плюсе (вероятно, за счет ускоренной реализации продовольствия на экспорт). В сильном минусе хорека, строительство (-41%), торговля, проф. деятельность и промышленность. В умеренном минусе - бюджетная сфера, ИТ/телеком и энергетика.
Richi написав:Да ладно, Вам всё одно через 5 лет переезжать. Просто доплатите меньшую разницу.
Куда переезжать?
Когда-то очень давно, мне кто-то сказал: Дурак и умный идут по одному пути, только дурак не много позже. Я часто вспоминаю это выражение, когда сталкиваясь с проблемой, начинаю понимать, почему другие поступили иначе – они уже прошли мой путь раньше. Вы устали жить среди быдла, когда поют песни до 2 ночи, громко слушают музыку, потому, что работяги наконец дождались выходного. Вы устали смотреть на грязь в подъезде потому, что для тех кто живёт с Вам в одном подъезде – это норма. Вы готовы платить больше за уборку подъезда, но понимаете, что сколько бы Вы не платили – мыть будут хлоркой, а не моющими средствами. Все попытки изменить хоть что-то, словно битва с ветряными мельницами. Наконец Вы решаете переехать в другое место, где люди будут равные Вам по менталитету, достатку, взглядам на те или иные проблемы … Где будут по утрам в подъезде здороваться и улыбаться, помогать Вашей жене поднять коляску, придержат дверь сыну выкатывающему велосипед и помогут припарковать машину. Как найти это место? Фильтром, которым вероятнее всего может служить ценник. Ведь в дорогом доме не ссут в подъездах. И только Вы переехали и сделали ремонт, вроде начал жить, как хотели - УК начинает выставлять Вам сказочные счета. За паркинг, купленный нереально дорого для удобства, выставляется счёт за обслуживание больше, чем раньше Вы платили за квартиру. В платёжках то и дело всплывают счета с непонятными суммами. То за обслуживание какой-то шахты, то за придомовую территорию то за … И никто ничего не собирается объяснять. Почему в паркинге крысы бегают и почему до сих пор не починили качели на детской площадке. Вы понимаете, что вас имеют и чувствуете себя полных лохом. Выясняется, что сосед сверху, почему-то не сделал шумоизоляцию в санузле и теперь Вы слышите как каждый раз там кто-то моется ли ходит в туалет. Т.е. деньги на квартиру нашёл, а на шумоизоляцию нет. Такая жизнь перестаёт вам доставлять удовольствие т.к. за квартиру Вы платите больше, чем за содержание 2-х этажного частного дома. Зачем Вам такая жизнь и стресс за свои же деньги. Понятно, когда Вы работаете и Вам платят за решение проблем, но здесь Вам мотают нервы за Ваши же деньги. И вот новое решение – коттеджный городок с хорошими соседями, но не сверху и снизу, а на расстоянии 30 м. Вот новая жизнь, заезд через шлагбаум, везде камеры, ухоженные детские площадки, зона барбекю, стриженные газоны, освещение … И вот собрание жильцов. Выносится вопрос о том, что надо скинутся на освещение улицы. Встаёт какое-то тело и начинает возмущаться, что он не живёт в своём доме и не должен платить. Вы устали ранее от всех этих разборок и спрашиваете: Вы покупали дом здесь и наверняка понимали, что это требует содержания? Начинается ненужный спор и Вы спрашиваете: сколько денег стоит замена лампочек на нашей улице? Всего? Блин, Вы столько за паркинг раньше платили. Запишите на меня и закроем этот вопрос. Но придя домой, Вы понимаете, что опять встаёте на скользкую дорожку и у Вас начинает накапливаться неудовлетворённость. Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость.
Ну это все, конечно, имеет место быть. Но в РТ, ЦП или Тетрисе этого нет. Вменяемые тарифы (в Тетрисе, конечно дорого, но и плюшек много) и высокий уровень обслуживания. Т.е. вот уже: переехал в любой из этих трех домов и +/- проблемы с вильнолюдьми решил. Я писал, что делаю сейчас последнюю попытку зацепиться. Если все пойдет так как вы пишете - тогда да. Следующий шаг - чемодан, вокзал,..... Но, пока, большинство соседей меня радуют. В т.ч. и прежде всего тот, которого выбрали Председателем ОСМД. Как-то повезло. Дальше - посмотрим.