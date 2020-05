Додано: Нед 31 тра, 2020 19:01

vitaliian написав: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HbjBH.html $451 м2

я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)

Гостомель, це іпеня іпенів, я там не дивлюся зовсім, хоча може би і цікаво.

Від $400, це мова була про Міллєніум, Ідиліка, Континент на рівні котловану. Гостомель, це іпеня іпенів, я там не дивлюся зовсім, хоча може би і цікаво.

