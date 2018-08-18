Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
вас разбанили? боюсь что область просядет сильнее чем столица (в %).
Область минулого разу при виході з кризи стартувала біля $400 м2. А за $800 м2 можна і в Києві у 2019 знайти
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HbjBH.html $451 м2 я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)
Richi написав:Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость.
я недавно посмотрел американский сериал, там был такой фрагмент, семья переехала в другой город и мальчик лет 10 не может найти друзей. Его папа просто поехал по дороге и начал всех пацанов приглашать к себе (всмысле к сыну) в гости. Пацаны тут же вызвали полицию, так как подумали что он педофил.
Мораль, всё испортилось не только у нас. Уже не найти друзей просто выйдя во двор, не найти общий язык с соседом заглянув к нему вечером с пивом или водкой.
В детстве когда мы играли в футбол, к нам мог запросто подключиться любой прохожий, от этого игра становилась только интереснее. Сейчас на такое скорее всего послали бы в пешее-эротическое, или могли бы вызвать полицию проверить не педофил ли он лезет с мальчиками играть в футбол.
vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HbjBH.html $451 м2 я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)
Гостомель, це іпеня іпенів, я там не дивлюся зовсім, хоча може би і цікаво. Від $400, це мова була про Міллєніум, Ідиліка, Континент на рівні котловану.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
вас разбанили? боюсь что область просядет сильнее чем столица (в %).
Область минулого разу при виході з кризи стартувала біля $400 м2. А за $800 м2 можна і в Києві у 2019 знайти
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HbjBH.html $451 м2 я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)[/quote] =========== ось тут дешево, в області (окружна м.Львів): https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4978464#p4978464
dinozavrik написав:Тому що квартира за містом - це просто жесть, нікому воно не треба. Всі недоліки квартири поєднані з всіма недоліками життя за містом
про Львов согласен, Винники село-селом, нормальные пригороды есть только в Одессе (один - Ильичевск) и в Киеве. Нормальные в плане парки, школы, супермаркеты, поликлиники, транспорт, хорошие дороги. В Броварах даже аквапарк есть.