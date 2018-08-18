vitaliian написав:

Richi написав: Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость. Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость.

я недавно посмотрел американский сериал, там был такой фрагмент, семья переехала в другой город и мальчик лет 10 не может найти друзей. Его папа просто поехал по дороге и начал всех пацанов приглашать к себе (всмысле к сыну) в гости. Пацаны тут же вызвали полицию, так как подумали что он педофил.Мораль, всё испортилось не только у нас. Уже не найти друзей просто выйдя во двор, не найти общий язык с соседом заглянув к нему вечером с пивом или водкой.В детстве когда мы играли в футбол, к нам мог запросто подключиться любой прохожий, от этого игра становилась только интереснее. Сейчас на такое скорее всего послали бы в пешее-эротическое, или могли бы вызвать полицию проверить не педофил ли он лезет с мальчиками играть в футбол.