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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4118411941204121>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:31

  proftpd66 написав:airmax78

Мне будет 500 баксов за инвестиционную консультацию?

С прибыли. Прибыли, пока, нет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:47

  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
вас разбанили? боюсь что область просядет сильнее чем столица (в %).

Область минулого разу при виході з кризи стартувала біля $400 м2.
А за $800 м2 можна і в Києві у 2019 знайти

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HbjBH.html $451 м2
я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 18:56

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Мне будет 500 баксов за инвестиционную консультацию?

С прибыли. Прибыли, пока, нет.


Я советовал тут продать по 28 и по 30 евро

Сейчас 5-10% капитала продадите по 26.8?

Сейчас первые в истории за 28 лет текущего счёта сальдо, 1.7мм и за первый квартал 1.4М.

Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 31 тра, 2020 19:08, всього редагувалось 2 разів.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Richi написав:Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость.
я недавно посмотрел американский сериал, там был такой фрагмент, семья переехала в другой город и мальчик лет 10 не может найти друзей. Его папа просто поехал по дороге и начал всех пацанов приглашать к себе (всмысле к сыну) в гости. Пацаны тут же вызвали полицию, так как подумали что он педофил.

Мораль, всё испортилось не только у нас. Уже не найти друзей просто выйдя во двор, не найти общий язык с соседом заглянув к нему вечером с пивом или водкой.

В детстве когда мы играли в футбол, к нам мог запросто подключиться любой прохожий, от этого игра становилась только интереснее. Сейчас на такое скорее всего послали бы в пешее-эротическое, или могли бы вызвать полицию проверить не педофил ли он лезет с мальчиками играть в футбол.
Вы слишком сгущаете краски
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:01

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HbjBH.html $451 м2
я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)

Гостомель, це іпеня іпенів, я там не дивлюся зовсім, хоча може би і цікаво.
Від $400, це мова була про Міллєніум, Ідиліка, Континент на рівні котловану.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Від $400, це мова була про Міллєніум, Ідиліка, Континент на рівні котловану.
я в котлованы не играю, можно встрянуть всерьез и надолго, 50% проффита не захочешь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:10

quote="4978951:vitaliian"
========
  flyman написав:
  vitaliian написав:
  flyman написав:от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
вас разбанили? боюсь что область просядет сильнее чем столица (в %).

Область минулого разу при виході з кризи стартувала біля $400 м2.
А за $800 м2 можна і в Києві у 2019 знайти

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... HbjBH.html $451 м2
я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)[/quote]
===========
ось тут дешево, в області (окружна м.Львів):
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4978464#p4978464
  Bobua написав:А хтось знає, чому біля Львова, біля лісів (Соснівка біля об'їздної) квартири дешеві?
152$/м2 https://ua.m2bomber.com/obj/610532364/v ... m-sosnivci
211$/м2 https://ua.m2bomber.com/obj/559453736/v ... u-kvartiru
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:18

flyman
  dinozavrik написав:Тому що квартира за містом - це просто жесть, нікому воно не треба. Всі недоліки квартири поєднані з всіма недоліками життя за містом

про Львов согласен, Винники село-селом, нормальные пригороды есть только в Одессе (один - Ильичевск) и в Киеве. Нормальные в плане парки, школы, супермаркеты, поликлиники, транспорт, хорошие дороги. В Броварах даже аквапарк есть. Недвижимость в Ирпене и в Буче недооценена. Имхо Троя и Бортничи должны стоить дешевле.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:27

  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:airmax78

Мне будет 500 баксов за инвестиционную консультацию?

С прибыли. Прибыли, пока, нет.


Я советовал тут продать по 28 и по 30 евро

Сейчас 5-10% капитала продадите по 26.8?

Сейчас первые в истории за 28 лет текущего счёта сальдо, 1.7мм и за первый квартал 1.4М.


Ну и? Какого грандиозного падения цен здесь ждут при стабильной грише?
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:39

airmax78 ,
при стабильной грише?

Гриша красава, стабильна. Только ее платят большинству пипла все меньше и меньше.
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  #<1 ... 4118411941204121>
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