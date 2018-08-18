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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 31 тра, 2020 19:59
airmax78 написав: proftpd66 написав: airmax78 написав:
С прибыли. Прибыли, пока, нет.
Я советовал тут продать по 28 и по 30 евро
Сейчас 5-10% капитала продадите по 26.8?
Сейчас первые в истории за 28 лет текущего счёта сальдо, 1.7мм и за первый квартал 1.4М.
Ну и? Какого грандиозного падения цен здесь ждут при стабильной грише?
Чем меньше народа, тем больше кислорода.
Дай народу деньги , он будет покупать презы из Китая. Это будет давить на текущий счёт.
Я советую , продать по 26.8 сегодня или рано утром .
500 баксов мне авансом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:05
proftpd66 написав:
Я советую , продать по 26.8 сегодня или рано утром
вас с валютной ветки выгнали?
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vitaliian
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:06
vitaliian написав: proftpd66 написав:
Я советую , продать по 26.8 сегодня или рано утром
вас с валютной ветки выгнали?
Макс, сказал мне что вы капитулировали, и чтобы я командовал как генерал .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:10
proftpd66 написав:
Макс, сказал мне что вы капитулировали, и чтобы я командовал как генерал .
я бы не доверял ему, одессит он.
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vitaliian
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:13
Застройщики прибедняются.
Будто мы не знаем,что сбережения не упали , а даже подрасли, и народ сейчас в поисках выгодно купить.
По-любому счас разметают все ликвидное. https://news.finance.ua/ua/news/-/47164 ... nfografika
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Hotab
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:19
xio13 написав: Жека79 написав:
Да-да, пишите ещё.
Когда 30-40 летний физрук самоутверждается обзываниями малолетних и ржёт над школьником вместе с остальными одноклассниками, это нормально. Я вас понял ребята.
Пс. Товарищ хио, какие треть круши? Ведь никто ничего не видел и не слышал.
Ну если проломите ему череп , и чел откинется, то целая круша +лет 7 сверху. Без круши поедете на 10+ лет. зато отстоите слово "скунс"
В бараке чайок ганяешь и вспоминаешь как проучил физрука.
Вы что то перебарщиваете, никто не собирался никого ,, откидывать,,
То о чем я говорю, имело место быть в моей школе и в моем классе. Только ученика меняем на ученицу, а скунса - на жирную корову. Именно так сказал наш физрук одной моей однокласснице, которая не могла подняться по канату. Мы то подшучивали тоже над ней, но мы ровесники и одноклассники, а когда это физрук сказал ей что она жирная корова и не может подняться по канату она со слезами выбежала из спортзала. Хотя сам физрук был такой пузатый что даже не мог подтянуться 3 раза и сделать на турнике подъем с переворотом, для меня вообще загадка как он стал физруком. Так вот на следующий день пришёл папа этой девочки, и пошёл искать физрука. Мы естественно малые были побежали смотреть. Так вот Папа выдернул физрука со спортзала, завёл за угол, и через 5 минут оттуда физрук вышел очень бледного цвета. С тех пор физрук не только с этой девочкой больше так не разговаривал, а и вообще поумерил свои амбиции с остальными.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:25
vitaliian написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586
Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен
24 000 $
вас прямо тянет в халепу, то академгородок, то эта дыра. Конкретно по этому доки по вводу отсутствуют.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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