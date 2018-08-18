RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4118411941204121

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 19:59

  airmax78 написав:
  proftpd66 написав:
  airmax78 написав:С прибыли. Прибыли, пока, нет.


Я советовал тут продать по 28 и по 30 евро

Сейчас 5-10% капитала продадите по 26.8?

Сейчас первые в истории за 28 лет текущего счёта сальдо, 1.7мм и за первый квартал 1.4М.


Ну и? Какого грандиозного падения цен здесь ждут при стабильной грише?


Чем меньше народа, тем больше кислорода.

Дай народу деньги , он будет покупать презы из Китая. Это будет давить на текущий счёт.

Я советую , продать по 26.8 сегодня или рано утром .

500 баксов мне авансом.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 22.12.16
Подякував: 208 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Я советую , продать по 26.8 сегодня или рано утром
вас с валютной ветки выгнали?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 06.04.16
Подякував: 808 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:06

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:Я советую , продать по 26.8 сегодня или рано утром
вас с валютной ветки выгнали?



Макс, сказал мне что вы капитулировали, и чтобы я командовал как генерал .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2928
З нами з: 22.12.16
Подякував: 208 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Макс, сказал мне что вы капитулировали, и чтобы я командовал как генерал .
я бы не доверял ему, одессит он.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3502
З нами з: 06.04.16
Подякував: 808 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:13

Застройщики прибедняются.
Будто мы не знаем,что сбережения не упали , а даже подрасли, и народ сейчас в поисках выгодно купить.
По-любому счас разметают все ликвидное.
https://news.finance.ua/ua/news/-/47164 ... nfografika
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2763
З нами з: 15.02.09
Подякував: 91 раз.
Подякували: 1026 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:19

  xio13 написав:
  Жека79 написав:Да-да, пишите ещё.
Когда 30-40 летний физрук самоутверждается обзываниями малолетних и ржёт над школьником вместе с остальными одноклассниками, это нормально. Я вас понял ребята. :mrgreen:

Пс. Товарищ хио, какие треть круши? Ведь никто ничего не видел и не слышал. :oops:


Ну если проломите ему череп , и чел откинется, то целая круша +лет 7 сверху. Без круши поедете на 10+ лет. зато отстоите слово "скунс"

В бараке чайок ганяешь и вспоминаешь как проучил физрука.


Вы что то перебарщиваете, никто не собирался никого ,, откидывать,,

То о чем я говорю, имело место быть в моей школе и в моем классе. Только ученика меняем на ученицу, а скунса - на жирную корову. Именно так сказал наш физрук одной моей однокласснице, которая не могла подняться по канату. Мы то подшучивали тоже над ней, но мы ровесники и одноклассники, а когда это физрук сказал ей что она жирная корова и не может подняться по канату она со слезами выбежала из спортзала. Хотя сам физрук был такой пузатый что даже не мог подтянуться 3 раза и сделать на турнике подъем с переворотом, для меня вообще загадка как он стал физруком. Так вот на следующий день пришёл папа этой девочки, и пошёл искать физрука. Мы естественно малые были побежали смотреть. Так вот Папа выдернул физрука со спортзала, завёл за угол, и через 5 минут оттуда физрук вышел очень бледного цвета. С тех пор физрук не только с этой девочкой больше так не разговаривал, а и вообще поумерил свои амбиции с остальными.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3482
З нами з: 25.12.14
Подякував: 385 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:25

  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586

Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен

24 000 $

вас прямо тянет в халепу, то академгородок, то эта дыра. Конкретно по этому доки по вводу отсутствуют.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:49

  vitaliian написав:я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)

Ну если Вы можете взять по указанной цене, то зачем заниматься какой-то сдачей в аренду? Вы легко сможете за пару дней продать в 2-3 раза дороже
Damien
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.04.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4118411941204121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бывалый, Damien, vitaliian, Wisznia і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1843, 1844, 1845
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18447 3019068
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 тра, 2020 23:45
барабашов
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 197349
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13501
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16280)
31.05.2020 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.