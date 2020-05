Додано: Нед 31 тра, 2020 20:58

Proofy написав: vitaliian написав: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586



Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.

Документы права собственности на руках, дом заселен



вас прямо тянет в халепу, то академгородок, то эта дыра. Конкретно по этому доки по вводу отсутствуют.

Що за ЖК?



Знайшов

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2

ЖК Жуляны

КиевСоломенский р-н

Информация об этом объекте есть на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам в разделе "Проблемный объект"

