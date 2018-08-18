Додано: Нед 31 тра, 2020 20:19

xio13 написав: Жека79 написав: Да-да, пишите ещё.

Когда 30-40 летний физрук самоутверждается обзываниями малолетних и ржёт над школьником вместе с остальными одноклассниками, это нормально. Я вас понял ребята.



Пс. Товарищ хио, какие треть круши? Ведь никто ничего не видел и не слышал. Да-да, пишите ещё.Когда 30-40 летний физрук самоутверждается обзываниями малолетних и ржёт над школьником вместе с остальными одноклассниками, это нормально. Я вас понял ребята.Пс. Товарищ хио, какие треть круши? Ведь никто ничего не видел и не слышал.



Ну если проломите ему череп , и чел откинется, то целая круша +лет 7 сверху. Без круши поедете на 10+ лет. зато отстоите слово "скунс"



В бараке чайок ганяешь и вспоминаешь как проучил физрука. Ну если проломите ему череп , и чел откинется, то целая круша +лет 7 сверху. Без круши поедете на 10+ лет. зато отстоите слово "скунс"В бараке чайок ганяешь и вспоминаешь как проучил физрука.

Вы что то перебарщиваете, никто не собирался никого ,, откидывать,,То о чем я говорю, имело место быть в моей школе и в моем классе. Только ученика меняем на ученицу, а скунса - на жирную корову. Именно так сказал наш физрук одной моей однокласснице, которая не могла подняться по канату. Мы то подшучивали тоже над ней, но мы ровесники и одноклассники, а когда это физрук сказал ей что она жирная корова и не может подняться по канату она со слезами выбежала из спортзала. Хотя сам физрук был такой пузатый что даже не мог подтянуться 3 раза и сделать на турнике подъем с переворотом, для меня вообще загадка как он стал физруком. Так вот на следующий день пришёл папа этой девочки, и пошёл искать физрука. Мы естественно малые были побежали смотреть. Так вот Папа выдернул физрука со спортзала, завёл за угол, и через 5 минут оттуда физрук вышел очень бледного цвета. С тех пор физрук не только с этой девочкой больше так не разговаривал, а и вообще поумерил свои амбиции с остальными.