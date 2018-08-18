Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Да-да, пишите ещё. Когда 30-40 летний физрук самоутверждается обзываниями малолетних и ржёт над школьником вместе с остальными одноклассниками, это нормально. Я вас понял ребята.
Пс. Товарищ хио, какие треть круши? Ведь никто ничего не видел и не слышал.
Ну если проломите ему череп , и чел откинется, то целая круша +лет 7 сверху. Без круши поедете на 10+ лет. зато отстоите слово "скунс"
В бараке чайок ганяешь и вспоминаешь как проучил физрука.
Вы что то перебарщиваете, никто не собирался никого ,, откидывать,,
То о чем я говорю, имело место быть в моей школе и в моем классе. Только ученика меняем на ученицу, а скунса - на жирную корову. Именно так сказал наш физрук одной моей однокласснице, которая не могла подняться по канату. Мы то подшучивали тоже над ней, но мы ровесники и одноклассники, а когда это физрук сказал ей что она жирная корова и не может подняться по канату она со слезами выбежала из спортзала. Хотя сам физрук был такой пузатый что даже не мог подтянуться 3 раза и сделать на турнике подъем с переворотом, для меня вообще загадка как он стал физруком. Так вот на следующий день пришёл папа этой девочки, и пошёл искать физрука. Мы естественно малые были побежали смотреть. Так вот Папа выдернул физрука со спортзала, завёл за угол, и через 5 минут оттуда физрук вышел очень бледного цвета. С тех пор физрук не только с этой девочкой больше так не разговаривал, а и вообще поумерил свои амбиции с остальными.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
vitaliian написав:Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м. Документы права собственности на руках, дом заселен
24 000 $
вас прямо тянет в халепу, то академгородок, то эта дыра. Конкретно по этому доки по вводу отсутствуют.
Востаннє редагувалось Proofy в Нед 31 тра, 2020 21:01, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:я бы не сравнивал в лоб квартиру новострой возле шикарного парка в Буче и квартиру такой же площади в гостинке на южной борщаговке. Да на работу удобнее ездить с Борщаговки НО, выйти погулять некуда, контингент - пивные гопники, дом и подъезд не видели ремонта 30-40 лет, лифт не работает, мусорный контейнер перед окнами и вывозится нерегулярно. Какая квартира должна стоить дороже? советский фонд не должен стоить дороже $200-300 м2 (сталинки на Хреще не в счет)
Ну если Вы можете взять по указанной цене, то зачем заниматься какой-то сдачей в аренду? Вы легко сможете за пару дней продать в 2-3 раза дороже
Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м. Документы права собственности на руках, дом заселен
24 000 $
вас прямо тянет в халепу, то академгородок, то эта дыра. Конкретно по этому доки по вводу отсутствуют.