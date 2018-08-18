Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Когда-то очень давно, мне кто-то сказал: Дурак и умный идут по одному пути, только дурак не много позже. Я часто вспоминаю это выражение, когда сталкиваясь с проблемой, начинаю понимать, почему другие поступили иначе – они уже прошли мой путь раньше. Вы устали жить среди быдла, когда поют песни до 2 ночи, громко слушают музыку, потому, что работяги наконец дождались выходного. Вы устали смотреть на грязь в подъезде потому, что для тех кто живёт с Вам в одном подъезде – это норма. Вы готовы платить больше за уборку подъезда, но понимаете, что сколько бы Вы не платили – мыть будут хлоркой, а не моющими средствами. Все попытки изменить хоть что-то, словно битва с ветряными мельницами. Наконец Вы решаете переехать в другое место, где люди будут равные Вам по менталитету, достатку, взглядам на те или иные проблемы … Где будут по утрам в подъезде здороваться и улыбаться, помогать Вашей жене поднять коляску, придержат дверь сыну выкатывающему велосипед и помогут припарковать машину. Как найти это место? Фильтром, которым вероятнее всего может служить ценник. Ведь в дорогом доме не ссут в подъездах. И только Вы переехали и сделали ремонт, вроде начал жить, как хотели - УК начинает выставлять Вам сказочные счета. За паркинг, купленный нереально дорого для удобства, выставляется счёт за обслуживание больше, чем раньше Вы платили за квартиру. В платёжках то и дело всплывают счета с непонятными суммами. То за обслуживание какой-то шахты, то за придомовую территорию то за … И никто ничего не собирается объяснять. Почему в паркинге крысы бегают и почему до сих пор не починили качели на детской площадке. Вы понимаете, что вас имеют и чувствуете себя полных лохом. Выясняется, что сосед сверху, почему-то не сделал шумоизоляцию в санузле и теперь Вы слышите как каждый раз там кто-то моется ли ходит в туалет. Т.е. деньги на квартиру нашёл, а на шумоизоляцию нет. Такая жизнь перестаёт вам доставлять удовольствие т.к. за квартиру Вы платите больше, чем за содержание 2-х этажного частного дома. Зачем Вам такая жизнь и стресс за свои же деньги. Понятно, когда Вы работаете и Вам платят за решение проблем, но здесь Вам мотают нервы за Ваши же деньги. И вот новое решение – коттеджный городок с хорошими соседями, но не сверху и снизу, а на расстоянии 30 м. Вот новая жизнь, заезд через шлагбаум, везде камеры, ухоженные детские площадки, зона барбекю, стриженные газоны, освещение … И вот собрание жильцов. Выносится вопрос о том, что надо скинутся на освещение улицы. Встаёт какое-то тело и начинает возмущаться, что он не живёт в своём доме и не должен платить. Вы устали ранее от всех этих разборок и спрашиваете: Вы покупали дом здесь и наверняка понимали, что это требует содержания? Начинается ненужный спор и Вы спрашиваете: сколько денег стоит замена лампочек на нашей улице? Всего? Блин, Вы столько за паркинг раньше платили. Запишите на меня и закроем этот вопрос. Но придя домой, Вы понимаете, что опять встаёте на скользкую дорожку и у Вас начинает накапливаться неудовлетворённость. Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость.
Я плюсую. Все так и есть. Но согласитесь ведь не каждый МОЖЕТ переехать в определенный момент, даже при наличии финансовой возможности, но он может улучшить свои жилищные условия. Так почему бы их не улучшить тут и сейчас ? Все что вы написали имеет место быть.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м. Документы права собственности на руках, дом заселен
24 000 $
вас прямо тянет в халепу, то академгородок, то эта дыра. Конкретно по этому доки по вводу отсутствуют.