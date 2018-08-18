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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4120412141224123>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:01



Заунывные застройщиков, риэлторов и рантье можно даже не читать. Краткое содержание известно заранее - все плохо, нужна господдержка, количество сделок около-нулевое, но будет дорожать :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:04

  Richi написав:Когда-то очень давно, мне кто-то сказал: Дурак и умный идут по одному пути, только дурак не много позже. Я часто вспоминаю это выражение, когда сталкиваясь с проблемой, начинаю понимать, почему другие поступили иначе – они уже прошли мой путь раньше.
Вы устали жить среди быдла, когда поют песни до 2 ночи, громко слушают музыку, потому, что работяги наконец дождались выходного. Вы устали смотреть на грязь в подъезде потому, что для тех кто живёт с Вам в одном подъезде – это норма. Вы готовы платить больше за уборку подъезда, но понимаете, что сколько бы Вы не платили – мыть будут хлоркой, а не моющими средствами. Все попытки изменить хоть что-то, словно битва с ветряными мельницами.
Наконец Вы решаете переехать в другое место, где люди будут равные Вам по менталитету, достатку, взглядам на те или иные проблемы … Где будут по утрам в подъезде здороваться и улыбаться, помогать Вашей жене поднять коляску, придержат дверь сыну выкатывающему велосипед и помогут припарковать машину. Как найти это место? Фильтром, которым вероятнее всего может служить ценник. Ведь в дорогом доме не ссут в подъездах.
И только Вы переехали и сделали ремонт, вроде начал жить, как хотели - УК начинает выставлять Вам сказочные счета. За паркинг, купленный нереально дорого для удобства, выставляется счёт за обслуживание больше, чем раньше Вы платили за квартиру. В платёжках то и дело всплывают счета с непонятными суммами. То за обслуживание какой-то шахты, то за придомовую территорию то за … И никто ничего не собирается объяснять. Почему в паркинге крысы бегают и почему до сих пор не починили качели на детской площадке. Вы понимаете, что вас имеют и чувствуете себя полных лохом. Выясняется, что сосед сверху, почему-то не сделал шумоизоляцию в санузле и теперь Вы слышите как каждый раз там кто-то моется ли ходит в туалет. Т.е. деньги на квартиру нашёл, а на шумоизоляцию нет. Такая жизнь перестаёт вам доставлять удовольствие т.к. за квартиру Вы платите больше, чем за содержание 2-х этажного частного дома. Зачем Вам такая жизнь и стресс за свои же деньги. Понятно, когда Вы работаете и Вам платят за решение проблем, но здесь Вам мотают нервы за Ваши же деньги. И вот новое решение – коттеджный городок с хорошими соседями, но не сверху и снизу, а на расстоянии 30 м.
Вот новая жизнь, заезд через шлагбаум, везде камеры, ухоженные детские площадки, зона барбекю, стриженные газоны, освещение … И вот собрание жильцов. Выносится вопрос о том, что надо скинутся на освещение улицы. Встаёт какое-то тело и начинает возмущаться, что он не живёт в своём доме и не должен платить. Вы устали ранее от всех этих разборок и спрашиваете: Вы покупали дом здесь и наверняка понимали, что это требует содержания? Начинается ненужный спор и Вы спрашиваете: сколько денег стоит замена лампочек на нашей улице? Всего? Блин, Вы столько за паркинг раньше платили. Запишите на меня и закроем этот вопрос. Но придя домой, Вы понимаете, что опять встаёте на скользкую дорожку и у Вас начинает накапливаться неудовлетворённость. Вы начинаете жалеть, что не уехали из этой страны, когда была возможность, что ничто и никто уже не исправит этих людей. Что остается? Остаётся мечтать и готовить почву, чтобы валить из этой страны хоть на старость.


Я плюсую. Все так и есть. Но согласитесь ведь не каждый МОЖЕТ переехать в определенный момент, даже при наличии финансовой возможности, но он может улучшить свои жилищные условия. Так почему бы их не улучшить тут и сейчас ? Все что вы написали имеет место быть.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:04

  vitaliian написав:
  Damien написав:Ну если Вы можете взять по указанной цене, то зачем заниматься какой-то сдачей в аренду? Вы легко сможете за пару дней продать в 2-3 раза дороже
там написано могу?

Ну тогда я тоже считаю, что Тетрис должен стоить максимум 1000 :D
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:08

  flyman написав:
  Proofy написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586

Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен

24 000 $

вас прямо тянет в халепу, то академгородок, то эта дыра. Конкретно по этому доки по вводу отсутствуют.

Що за ЖК?

Знайшов
https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%8B-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2
ЖК Жуляны
КиевСоломенский р-н
Информация об этом объекте есть на сайте Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам в разделе "Проблемный объект"

Мне даже лень проверять было. Поэтому я Виталию алаверды подкинул отличный вариант у Совских прудов.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Мне даже лень проверять было. Поэтому я Виталию алаверды подкинул отличный вариант у Совских прудов.
подлетс, а я чуть не купил шикарный вид на крематорий
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:19

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Мне даже лень проверять было. Поэтому я Виталию алаверды подкинул отличный вариант у Совских прудов.
подлетс, а я чуть не купил шикарный вид на крематорий

Ну вы уже поняли, что все ваши дешевые варианты - это мрачнейший неликвид?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Ну вы уже поняли, что все ваши дешевые варианты - это мрачнейший неликвид?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... Bhn0q.html
тут пишут
Земля - в собственности ОСББ, право собственности,
может порешали?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://varlamov.ru/3912062.html
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:25

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Ну вы уже поняли, что все ваши дешевые варианты - это мрачнейший неликвид?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... Bhn0q.html
тут пишут
Земля - в собственности ОСББ, право собственности,
может порешали?

Брешут - 200%. Не существует еще процедуры выделения земли ОСМД. Поэтому земля ни в собственности ни в аренде у ОСМД там даже теоретически быть не может.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:38

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:Макс, сказал мне что вы капитулировали, и чтобы я командовал как генерал .
я бы не доверял ему, одессит он.


Недвига даст 2-8% в гривне, нафига вам недвига?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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