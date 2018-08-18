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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4120412141224123

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Недвига даст 2-8% в гривне, нафига вам недвига?
предлагаете переоформить на вас?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:44

  Жека79 написав:
  Richi написав:Когда-то очень давно, мне кто-то сказал: Дурак и умный идут по одному пути, только дурак не много позже. Я часто вспоминаю это выражение, когда сталкиваясь с проблемой, начинаю понимать, почему другие поступили иначе – они уже прошли мой путь раньше.
Вы устали жить среди быдла, когда поют песни до 2 ночи, громко слушают музыку, потому, что работяги наконец дождались выходного. Вы устали смотреть на грязь в подъезде потому, что для тех кто живёт с Вам в одном подъезде – это норма. Вы готовы платить больше за уборку подъезда, но понимаете, что сколько бы Вы не платили – мыть будут хлоркой, а не моющими средствами. Все попытки изменить хоть что-то, словно битва с ветряными мельницами....


Я плюсую. Все так и есть. Но согласитесь ведь не каждый МОЖЕТ переехать в определенный момент, даже при наличии финансовой возможности, но он может улучшить свои жилищные условия. Так почему бы их не улучшить тут и сейчас ? Все что вы написали имеет место быть.

Нет, к сожалению, Вы не можете улучшить т.к. проблема не в людях. Вы конечно можете попробовать объяснить губастой блондинке, что нельзя оставлять машину на въезде и что её аргумент ``Я на 5 минут`` - не аргумент, но она пошлёт Вас на 3 буквы и объяснит чья она жена и какого района он прокурор … Вы конечно можете сделать замечание ребёнку, который грязными ногами залез на лавочку или играясь ломает деревья, но выйдет его отец и объяснит Вам, что Вы никто, чтобы заниматься воспитанием его ребёнка. Можете попросить владельца собаки, чтобы он убрал дерьмо за своим питомцем, но он сделает вид, что не понял Вас. Но проблема не в людях. Вспомните спокойных финнов, которые дорвавшись до дешёвого алкоголя чуть не переворачивали экскурсионные автобусы в Питере. Вспомните законопослушных немцев, но когда молодежь попадает в Турцию, Болгарию пр. то напиваясь могут в 4 утра поднять весь отель с постели. Проблема в законе и его исполнении! В Германии никто не запрещает плевать с балкона, но только за это придётся заплатить. В той же Грузии, человек превысивший скорость, получает сразу СМС о том, что его зафиксировала камера и ему назначен штраф. А у нас, хоть холодильник с балкона выброси и всё сходит с рук. Но не надо на себя брать функции воспитателя или правоохранителя, т.к. рано ил поздно, но Вас поставят на место и к сожалению будут правы. Так что Вы собираетесь улучшать тут и сейчас?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Вспомните спокойных финнов, которые дорвавшись до дешёвого алкоголя чуть не переворачивали экскурсионные автобусы в Питере.
с трудом представляю туристов которые перед туром изучают законы той страны в которую они едут пить дешевую водку.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:52

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:Ну вы уже поняли, что все ваши дешевые варианты - это мрачнейший неликвид?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochn ... Bhn0q.html
тут пишут
Земля - в собственности ОСББ, право собственности,
может порешали?

наскільки я зрозумів з інтернетів, будинки до зносу.
так я там призначення землі під будівництво приватних будиночків висотою не більше двох поверхів, з певними фокусами можна перетворити в цоколь + 2 поверхи + мансарда (власне я в такий кооператив і влошився у 2019)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Вспомните спокойных финнов, которые дорвавшись до дешёвого алкоголя чуть не переворачивали экскурсионные автобусы в Питере.
с трудом представляю туристов которые перед туром изучают законы той страны в которую они едут пить дешевую водку.
  Richi написав:. к сожалению, Вы не можете улучшить т.к. проблема не в людях.
дети не рождаются подонками или гопниками, они берут пример с воспитателей, родителей, сверстников, лидеров мнений, героев из фильмов. Дело именно в людях, надо людей менять, почти всех.
  Richi написав:Проблема в законе и его исполнении!
какие законы когда кругом коррупция, а у коррупции есть имя и фамилия. Так что дело в людях, закон не заставляет брать взятки это личная инициатива чиновника.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 тра, 2020 21:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:55

  vitaliian написав:
  Richi написав:Вспомните спокойных финнов, которые дорвавшись до дешёвого алкоголя чуть не переворачивали экскурсионные автобусы в Питере.
с трудом представляю туристов которые перед туром изучают законы той страны в которую они едут пить дешевую водку.

Вы когда попадаете в незнакомое место, то как ориентируетесь? Например в аэропорту. Вы изучаете план аэропорта перед тем, как полететь в страну? Нет, Вы ориентируетесь на месте, смотрите на остальных людей и по сторонам.
Почитайте теорию разбитых окон.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 21:56

  hume написав:https://varlamov.ru/3912062.html

Одеський "Офігатор", ой "Навігатор"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:00

  vitaliian написав:
  proftpd66 написав:Недвига даст 2-8% в гривне, нафига вам недвига?
предлагаете переоформить на вас?


В 2018 надо было купить 30 летние US векселя.

Купите s/p , Dow Jones . Через 20-30 лет выиграш будет.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Почитайте теорию разбитых окон.
вы лично будете бить окна если кругом они разбиты? хотите угадаю? у вас есть ценности, и разбитые окна к ним не относятся. Откуда берутся ценности (в т.ч. ваши)? Из детства, из тех эмоций и ощущений которые получает ребёнок познавая мир. Какой мир познает украинский ребенок? Почему современные дети ничем кроме комп.игр не интересуются, не уважают ни взрослых, ни детей, ни кого-либо вокруг, дружат и общаются очень поверхностно. Вот что нужно изучать, чтобы понимать почему всё так стремительно деградирует. Не может человек жить без ценностей, тогда его поведением руководит толпа (вследствии чего и возникают разбитые окна).

  proftpd66 написав:Купите s/p , Dow Jones . Через 20-30 лет выиграш будет.
купите топливные карты (талоны). Через полгода-год нефть пойдёт вверх и ценники на заправках вслед за ней. Топливо с талонов можно обналичить если подружиться с заправщицей. Лучше солярку, её фура тонну за раз заправляет. За 10 дней можно 50 тонн обналичить без напряга. Нефть хорошо привязана к росту мировой экономики, гораздо больше чем акции лохманн бразерс или доллар. Спрос на Нефть не накрутишь. Она либо нужна либо нет.
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