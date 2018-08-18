Додано: Нед 31 тра, 2020 21:44

Жека79 написав: Richi написав: Когда-то очень давно, мне кто-то сказал: Дурак и умный идут по одному пути, только дурак не много позже. Я часто вспоминаю это выражение, когда сталкиваясь с проблемой, начинаю понимать, почему другие поступили иначе – они уже прошли мой путь раньше.

Вы устали жить среди быдла, когда поют песни до 2 ночи, громко слушают музыку, потому, что работяги наконец дождались выходного. Вы устали смотреть на грязь в подъезде потому, что для тех кто живёт с Вам в одном подъезде – это норма. Вы готовы платить больше за уборку подъезда, но понимаете, что сколько бы Вы не платили – мыть будут хлоркой, а не моющими средствами. Все попытки изменить хоть что-то, словно битва с ветряными мельницами....

Когда-то очень давно, мне кто-то сказал: Дурак и умный идут по одному пути, только дурак не много позже. Я часто вспоминаю это выражение, когда сталкиваясь с проблемой, начинаю понимать, почему другие поступили иначе – они уже прошли мой путь раньше.Вы устали жить среди быдла, когда поют песни до 2 ночи, громко слушают музыку, потому, что работяги наконец дождались выходного. Вы устали смотреть на грязь в подъезде потому, что для тех кто живёт с Вам в одном подъезде – это норма. Вы готовы платить больше за уборку подъезда, но понимаете, что сколько бы Вы не платили – мыть будут хлоркой, а не моющими средствами. Все попытки изменить хоть что-то, словно битва с ветряными мельницами....



Я плюсую. Все так и есть. Но согласитесь ведь не каждый МОЖЕТ переехать в определенный момент, даже при наличии финансовой возможности, но он может улучшить свои жилищные условия. Так почему бы их не улучшить тут и сейчас ? Все что вы написали имеет место быть. Я плюсую. Все так и есть. Но согласитесь ведь не каждый МОЖЕТ переехать в определенный момент, даже при наличии финансовой возможности, но он может улучшить свои жилищные условия. Так почему бы их не улучшить тут и сейчас ? Все что вы написали имеет место быть.

Нет, к сожалению, Вы не можете улучшить т.к. проблема не в людях. Вы конечно можете попробовать объяснить губастой блондинке, что нельзя оставлять машину на въезде и что её аргумент ``Я на 5 минут`` - не аргумент, но она пошлёт Вас на 3 буквы и объяснит чья она жена и какого района он прокурор … Вы конечно можете сделать замечание ребёнку, который грязными ногами залез на лавочку или играясь ломает деревья, но выйдет его отец и объяснит Вам, что Вы никто, чтобы заниматься воспитанием его ребёнка. Можете попросить владельца собаки, чтобы он убрал дерьмо за своим питомцем, но он сделает вид, что не понял Вас. Но проблема не в людях. Вспомните спокойных финнов, которые дорвавшись до дешёвого алкоголя чуть не переворачивали экскурсионные автобусы в Питере. Вспомните законопослушных немцев, но когда молодежь попадает в Турцию, Болгарию пр. то напиваясь могут в 4 утра поднять весь отель с постели. Проблема в законе и его исполнении! В Германии никто не запрещает плевать с балкона, но только за это придётся заплатить. В той же Грузии, человек превысивший скорость, получает сразу СМС о том, что его зафиксировала камера и ему назначен штраф. А у нас, хоть холодильник с балкона выброси и всё сходит с рук. Но не надо на себя брать функции воспитателя или правоохранителя, т.к. рано ил поздно, но Вас поставят на место и к сожалению будут правы. Так что Вы собираетесь улучшать тут и сейчас?