Додано: Нед 31 тра, 2020 22:05

Richi написав: Почитайте теорию разбитых окон. Почитайте теорию разбитых окон.

proftpd66 написав: Купите s/p , Dow Jones . Через 20-30 лет выиграш будет. Купите s/p , Dow Jones . Через 20-30 лет выиграш будет.

Richi написав: Нет, Вы ориентируетесь на месте, смотрите на остальных людей и по сторонам. Нет, Вы ориентируетесь на месте, смотрите на остальных людей и по сторонам.

вы лично будете бить окна если кругом они разбиты? хотите угадаю? у вас есть ценности, и разбитые окна к ним не относятся. Откуда берутся ценности (в т.ч. ваши)? Из детства, из тех эмоций и ощущений которые получает ребёнок познавая мир. Какой мир познает украинский ребенок? Почему современные дети ничем кроме комп.игр не интересуются, не уважают ни взрослых, ни детей, ни кого-либо вокруг, дружат и общаются очень поверхностно. Вот что нужно изучать, чтобы понимать почему всё так стремительно деградирует. Не может человек жить без ценностей, тогда его поведением руководит толпа (вследствии чего и возникают разбитые окна).купите топливные карты (талоны). Через полгода-год нефть пойдёт вверх и ценники на заправках вслед за ней. Топливо с талонов можно обналичить если подружиться с заправщицей. Лучше солярку, фура до тонны за раз заправляет. За 10 дней можно 50 тонн обналичить без напряга. Нефть хорошо привязана к росту мировой экономики, гораздо больше чем акции лохманн бразерс или доллар. Спрос на Нефть не накрутишь. Она либо нужна либо нет.то есть если я вижу бомжей и наркоманов то ориентируюсь на них? Я знаю чего хочу, поэтому иду по намеченному плану, если чего то не знаю страраюсь восполнить пробелы, уже прошло время когда я спрашивал у прохожих как куда пройти, есть гугл, есть навигация. Зачем мне смотреть на людей которые могут ошибаться? Лучше ориентироваться на статистику, в big data не может быть ошибки. Я не игнорирую мнение других людей, но не принимаю всё что вижу и слышу на веру.