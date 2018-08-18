vitaliian
Талоны заправки запрещают перепродавать . У нас она упала на копейки, нефть не будет расти, переполненные хранилища
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:26
vitaliian
Талоны заправки запрещают перепродавать . У нас она упала на копейки, нефть не будет расти, переполненные хранилища
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Нед 31 тра, 2020 22:27
proftpd66
Вы талоны купите на 50-300к$€? Это бред.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:30
Круши па39 - это упало/не упало? Что крушелорды говорят?
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:41
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000481 від 06.08.2019 заступника начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Силаєва М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Швець Т.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів розпорядчих і дозвільних документів щодо будівництва та введення в експлуатацію, по об'єктах нерухомості за адресами. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 15, м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 15-А, м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 15- Б, м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 15-В, м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 13,
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42019100000000481 від 06.08.2019 заступник начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Силаєв М.С. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні КП «Житлоінвестбуд-УКБ» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 тра, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:42
Это почти +100% к цене Трибеки. Но, да, конечно, о продаже со жлоб-ремонтом за 65 наверное стоит, пока, забыть.
Додано: Нед 31 тра, 2020 22:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Пішли після корони скорочення в ельфійському ІТ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:02
Карантином.
Не можу заїхати оформляти свідоцтво власності, а на форумі пишуть, що є адреса а інші пишуть, що не введено в експлуатацію.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:24
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 31 тра, 2020 23:35
Вы бы хоть объект посмотрели. Добробутная 1 это самострой на садовничкской земле. Типичная хрень я частном секторе. Там ценники всегда такие были, расчёт на дурака.
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