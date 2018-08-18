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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4122412341244125>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:26

vitaliian

Талоны заправки запрещают перепродавать . У нас она упала на копейки, нефть не будет расти, переполненные хранилища
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:27

proftpd66

Вы талоны купите на 50-300к$€? Это бред.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:30

Круши па39 - это упало/не упало? Что крушелорды говорят?

http://lbereg.kiev.ua/object/16017/kvartiry.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Вы талоны купите на 50-300к$€? Это бред.
я вас не уговариваю. С талонами есть нюансы, обналичивать можно но неофициально, заправщица наличку кладёт не в кассу а в личную коробочку, а литры снимает с ваших талонов. За %.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:41

  zРадио написав:Круши па39 - это упало/не упало? Что крушелорды говорят?

http://lbereg.kiev.ua/object/16017/kvartiry.html

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000481 від 06.08.2019 заступника начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Силаєва М.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Швець Т.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів розпорядчих і дозвільних документів щодо будівництва та введення в експлуатацію, по об'єктах нерухомості за адресами. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 15, м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 15-А, м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 15- Б, м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 15-В, м. Київ, вул. Соломії Крушельницької, б. 13,

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 42019100000000481 від 06.08.2019 заступник начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області Силаєв М.С. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні КП «Житлоінвестбуд-УКБ» самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/87082517
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 31 тра, 2020 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:42

  zРадио написав:Круши па39 - это упало/не упало? Что крушелорды говорят?

http://lbereg.kiev.ua/object/16017/kvartiry.html

Это почти +100% к цене Трибеки. Но, да, конечно, о продаже со жлоб-ремонтом за 65 наверное стоит, пока, забыть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?


Пішли після корони скорочення в ельфійському ІТ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:02

  Proofy написав:
  flyman написав:можна перетворити в цоколь + 2 поверхи + мансарда (власне я в такий кооператив і влошився у 2019)
и чем все закончилось?

Карантином.
Не можу заїхати оформляти свідоцтво власності, а на форумі пишуть, що є адреса а інші пишуть, що не введено в експлуатацію.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення

возможно уже было, только денег этих в экономике не видно, как в бездонную бочку всё без мультипликатора. Дорожай будет, но в гривне.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:35

  adeges написав:
  airmax78 написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/srochno-prodam-1-komnatnuyu-kvartiru-v-solomenskom-rayone-IDBhn0q.html#fea3e7f586

Срочно продам 1-комнатную квартиру в Соломенском районе, ул. Добробутная 1. Метро Теремки, Иподром - пешком 20 мин. Общая площадь 35.7 кв.м. Жилая 18,12 кв.м.
Документы права собственности на руках, дом заселен

24 000 $

Рай для вильнолюдей. На фото 11 заколхоженных лоджий и 9 вариантов заколхоживания. Поэтому на счет адекватных соседей - вранье.


разумеется снижение цен на рай для вильнолюдей однозначно указывает на рост бизнессегмента. и чем больше будет падать первое, тем выше взлетит второе

Вы бы хоть объект посмотрели. Добробутная 1 это самострой на садовничкской земле. Типичная хрень я частном секторе. Там ценники всегда такие были, расчёт на дурака.
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