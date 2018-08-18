Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Компанія Renault звільняє 14 600 своїх працівників, керівництво вважає, що такі міри допоможуть пережити коронавірусну кризу. Про це повідомляє CNN. На французькому ринку буде звільнено близько 4600 осіб, а на інших - ще 10 тис. Видання зазначає, що акції Renault впали майже на 50% за рік, тому компанія веде переговори з французьким урядом, якому належить 15% акцій, на умовах кредиту в 5,4 млрд дол. "Криза Covid тільки погіршила існуючу ситуацію. Ця несприятлива економічна ситуація показала недосконалість нашої бізнес-моделі, із ставкою на рекордний продаж на ринках, що розвиваються", - заявила в. о. генерального директора Клотільда Делбос. Компанія також планує скоротити кількість автомобілів, які випускає щорічно, з 4 млн до 3,3 млн до 2024 року та припинить продаж автомобілів марки Renault у Китаї. Реалізація плану обійдеться в 1,3 млрд дол, повідомляє видання. Видання пише, що Renault зіткнулася з проблемами ще до появи коронавірусу. Компанія повідомила про свої найгірші фінансові показники за останні десять років у минулому році, коли чистий прибуток впав на 99% і склав лише 21 мільйон доларів.
Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.
5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8 с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.
от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
Ну сдаётся этот карцер с сидячей ванной за 190уе. Так мебель там может настолько устала что хозяин хочет хоть как-то насобирать хоть по пятёре на новый шлак с эпика или другого говнохранилища. А продать как есть не хочет. Да и сколько эта клетка для карлика стоит - 22-23 тыщи от силы?