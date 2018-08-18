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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:39

  vitaliian написав:Зображення

возможно уже было, только денег этих в экономике не видно, как в бездонную бочку всё без мультипликатора. Дорожай будет, но в гривне.


Пока инфляцию даже в США разогнать не могут, несмотря на триллионы вертолетных долларов. А с нашим "глючным" Нацбанком, 5-й год не меняющим пластинку инфляционного таргетирования, так я и не знаю :mrgreen:

Разве что будет принято харизматичное решение спасать экономику, вопреки меморандумам с МВФ. Вопрос только, кто это харизматичное решение может принять?..
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 31 тра, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Компанія Renault звільняє 14 600 своїх працівників, керівництво вважає, що такі міри допоможуть пережити коронавірусну кризу.
Про це повідомляє CNN.
На французькому ринку буде звільнено близько 4600 осіб, а на інших - ще 10 тис.
Видання зазначає, що акції Renault впали майже на 50% за рік, тому компанія веде переговори з французьким урядом, якому належить 15% акцій, на умовах кредиту в 5,4 млрд дол.
"Криза Covid тільки погіршила існуючу ситуацію. Ця несприятлива економічна ситуація показала недосконалість нашої бізнес-моделі, із ставкою на рекордний продаж на ринках, що розвиваються", - заявила в. о. генерального директора Клотільда ​​Делбос.
Компанія також планує скоротити кількість автомобілів, які випускає щорічно, з 4 млн до 3,3 млн до 2024 року та припинить продаж автомобілів марки Renault у Китаї. Реалізація плану обійдеться в 1,3 млрд дол, повідомляє видання.
Видання пише, що Renault зіткнулася з проблемами ще до появи коронавірусу. Компанія повідомила про свої найгірші фінансові показники за останні десять років у минулому році, коли чистий прибуток впав на 99% і склав лише 21 мільйон доларів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:44

  flyman написав:
  vitaliian написав:https://izi.ua/p-3595604-sdam-odnokomnatnuyu-kvartiru-na-oboloni-5000

Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.

5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8
с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.

от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки

Ну сдаётся этот карцер с сидячей ванной за 190уе. Так мебель там может настолько устала что хозяин хочет хоть как-то насобирать хоть по пятёре на новый шлак с эпика или другого говнохранилища. А продать как есть не хочет. Да и сколько эта клетка для карлика стоит - 22-23 тыщи от силы?
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 23:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Вопрос только, кто это харизматичное решение может принять?..
страна под внешним управлением, доказано пленками Байдена-Порошенко. Даже тарифы комунальные устанавливаются из-за океана.
vitaliian
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