Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Компанія Renault звільняє 14 600 своїх працівників, керівництво вважає, що такі міри допоможуть пережити коронавірусну кризу. Про це повідомляє CNN. На французькому ринку буде звільнено близько 4600 осіб, а на інших - ще 10 тис. Видання зазначає, що акції Renault впали майже на 50% за рік, тому компанія веде переговори з французьким урядом, якому належить 15% акцій, на умовах кредиту в 5,4 млрд дол. "Криза Covid тільки погіршила існуючу ситуацію. Ця несприятлива економічна ситуація показала недосконалість нашої бізнес-моделі, із ставкою на рекордний продаж на ринках, що розвиваються", - заявила в. о. генерального директора Клотільда Делбос. Компанія також планує скоротити кількість автомобілів, які випускає щорічно, з 4 млн до 3,3 млн до 2024 року та припинить продаж автомобілів марки Renault у Китаї. Реалізація плану обійдеться в 1,3 млрд дол, повідомляє видання. Видання пише, що Renault зіткнулася з проблемами ще до появи коронавірусу. Компанія повідомила про свої найгірші фінансові показники за останні десять років у минулому році, коли чистий прибуток впав на 99% і склав лише 21 мільйон доларів.
Сдам однокомнатную квартиру в долгосрочную аренду на Оболони (ул. Героев Днепра) рядом с метро. Комната 20 м. меблирована . Диван, шкаф, комод. Холодильник, плита, шкафчики, стирал. машина, стол с табуретками. Санузел раздельный. Бойлер. Свободна.
5000 грн цена квартиры в 2009 году... когда доллар был 8 с тех пор все гривневые цены выросли в 2-3 раза и выше.
от тому я задумався, чи варто продовжувати оточення Києва кавалірками найближчих 2-3 роки
Ну сдаётся этот карцер с сидячей ванной за 190уе. Так мебель там может настолько устала что хозяин хочет хоть как-то насобирать хоть по пятёре на новый шлак с эпика или другого говнохранилища. А продать как есть не хочет. Да и сколько эта клетка для карлика стоит - 22-23 тыщи от силы?
vitaliian написав:Компанія Renault звільняє 14 600 своїх працівників, керівництво вважає, що такі міри допоможуть пережити коронавірусну кризу. Про це повідомляє CNN. На французькому ринку буде звільнено близько 4600 осіб, а на інших - ще 10 тис. Видання зазначає, що акції Renault впали майже на 50% за рік, тому компанія веде переговори з французьким урядом, якому належить 15% акцій, на умовах кредиту в 5,4 млрд дол. "Криза Covid тільки погіршила існуючу ситуацію. Ця несприятлива економічна ситуація показала недосконалість нашої бізнес-моделі, із ставкою на рекордний продаж на ринках, що розвиваються", - заявила в. о. генерального директора Клотільда Делбос. Компанія також планує скоротити кількість автомобілів, які випускає щорічно, з 4 млн до 3,3 млн до 2024 року та припинить продаж автомобілів марки Renault у Китаї. Реалізація плану обійдеться в 1,3 млрд дол, повідомляє видання. Видання пише, що Renault зіткнулася з проблемами ще до появи коронавірусу. Компанія повідомила про свої найгірші фінансові показники за останні десять років у минулому році, коли чистий прибуток впав на 99% і склав лише 21 мільйон доларів.
В таком положении скоро будут все автопроизводители. И это произошло бы и без коронавируса и кризиса. Наступила новая эра автомобилестроения и никто к ней оказался не готов.
zРадио написав:Вопрос только, кто это харизматичное решение может принять?..
страна под внешним управлением, доказано пленками Байдена-Порошенко. Даже тарифы комунальные устанавливаются из-за океана.
Так это вы ещё спасибо скажите что нами кто-нибудь управляет и не просто кто-нибудь, а Америка. Если б не это, то наши бандиты и рвачи уже давно бы тут Венесуэлу соорудили, только называлась бы она иначе - Новороссия. Лугандон в пример/))
flyman написав:Пішли після корони скорочення в ельфійському ІТ
Ох, чувствую, скоро пойдет жара с дерьмо-активами в балансах банков - не недвига, так залоги по кредитам в форме депозитарных расписок, или стейков стартапов. Сейчас фонда растет только за счет бай-бэка компаний со свободным кэшем. Индексы, вроде как, восстанавливаются, но за счет ТОП10 "голубых фишек" типа Amazon, Apple и FB.
Столпы же американской промышленности GE, Boeing, GM и пр. - в полной ж (про нефтянку вообще молчу), и, боюсь, Минфину придется городить еще одну программу TARP, чтобы выкупить весь мусорный долг на много трлн баксов, который в противном случае запустит домино банкротств...
airmax78 написав:В таком положении скоро будут все автопроизводители. И это произошло бы и без коронавируса и кризиса. Наступила новая эра автомобилестроения и никто к ней оказался не готов.
Выше был пример массового увольнения персонала компанией "новой эры" - Uber. Проблемы отраслей вторичны - надвигается системная рецессия
UBER с одной стороны оказался легко копируемым (я ни разу не пользовался Убером в Киеве - Уклон - лучше и дешевле), с другой - они сильно зависят от туристического траффика. Поэтому то, что с ними происходит - это вполне логично и ожидаемо. А в автомобильной отрасли идет революция. Маск, таки, перевернул отрасль с ног на голову.
airmax78 написав:В таком положении скоро будут все автопроизводители. И это произошло бы и без коронавируса и кризиса. Наступила новая эра автомобилестроения и никто к ней оказался не готов.
Выше был пример массового увольнения персонала компанией "новой эры" - Uber. Проблемы отраслей вторичны - надвигается системная рецессия
UBER с одной стороны оказался легко копируемым (я ни разу не пользовался Убером в Киеве - Уклон - лучше и дешевле), с другой - они сильно зависят от туристического траффика. Поэтому то, что с ними происходит - это вполне логично и ожидаемо. А в автомобильной отрасли идет революция. Маск, таки, перевернул отрасль с ног на голову.
А чем объяснить многотысячные увольнения в IBM, Disney, Levi's, Under Armour, JCPenney, Macy's... Ок, фиг уже с ними - всеми авиалиниями и авиастроителями, гостиничными сетями, всей нефтянкой и автостроителями (включая саму Tesla), фиг даже с банкротством Hertz, но чем таким "индивидуальным" объяснить проблемы у перечисленных выше?