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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 01 чер, 2020 00:47
zРадио написав: airmax78 написав: zРадио написав:
Выше был пример массового увольнения персонала компанией "новой эры" - Uber. Проблемы отраслей вторичны - надвигается системная рецессия
UBER с одной стороны оказался легко копируемым (я ни разу не пользовался Убером в Киеве - Уклон - лучше и дешевле), с другой - они сильно зависят от туристического траффика. Поэтому то, что с ними происходит - это вполне логично и ожидаемо.
А в автомобильной отрасли идет революция. Маск, таки, перевернул отрасль с ног на голову.
А чем объяснить многотысячные увольнения в IBM, Disney, Levi's, Under Armor, JCPenney, Macy's... Ок, фиг уже с ними - всеми авиалиниями и авиастроителями, гостиничными сетями, фиг даже с банкротством Hertz, но чем таким "индивидуальным" объяснить проблемы у перечисленных выше?
Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?
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airmax78
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Додано: Пон 01 чер, 2020 01:00
В Харькове идет процесс возврата цен в гривне к докарантинным.
В отделе продаж (Мира-3 с 10500грн/м2 до 11200, Птичка c 11000 до 11800, Сокольники с 14500 до 15100).
Также растишка наблюдается и у перекупов на перепродаже.
Карантин закончился, а вместе с ним и "карантинный" уровень цен
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Sinica
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Додано: Пон 01 чер, 2020 01:04
airmax78 написав:
Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?
Ну поведай про Disney. Особенно, имея в виду бум их онлайн-кинотеатра (как и всех остальных, включая Netflix). Поведай про IBM. И что не так с производителями шмоток (учитывая, опять же, бум онлайн-продаж)?..
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zРадио
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Додано: Пон 01 чер, 2020 01:10
однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг
1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм
2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов
3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Пон 01 чер, 2020 01:18
adeges написав:
однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг
1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм
2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов
3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки
Толсто) Особенно, учитывая тот неприятный факт, что великий украинский декаплинг как ушел летом 2008-го, так 12 лет его больше и не видели
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