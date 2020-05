Додано: Пон 01 чер, 2020 01:10

однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг

1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм

2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов

3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки

