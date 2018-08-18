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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4123412441254126

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 00:47

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  zРадио написав:Выше был пример массового увольнения персонала компанией "новой эры" - Uber. Проблемы отраслей вторичны - надвигается системная рецессия

UBER с одной стороны оказался легко копируемым (я ни разу не пользовался Убером в Киеве - Уклон - лучше и дешевле), с другой - они сильно зависят от туристического траффика. Поэтому то, что с ними происходит - это вполне логично и ожидаемо.
А в автомобильной отрасли идет революция. Маск, таки, перевернул отрасль с ног на голову.


А чем объяснить многотысячные увольнения в IBM, Disney, Levi's, Under Armor, JCPenney, Macy's... Ок, фиг уже с ними - всеми авиалиниями и авиастроителями, гостиничными сетями, фиг даже с банкротством Hertz, но чем таким "индивидуальным" объяснить проблемы у перечисленных выше?

Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 01:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Харькове идет процесс возврата цен в гривне к докарантинным.
В отделе продаж (Мира-3 с 10500грн/м2 до 11200, Птичка c 11000 до 11800, Сокольники с 14500 до 15100).
Также растишка наблюдается и у перекупов на перепродаже (17к.$->18к.$, 32к.$->34.5к.$).
Карантин закончился, а вместе с ним и "карантинный" уровень цен
Востаннє редагувалось Sinica в Пон 01 чер, 2020 01:20, всього редагувалось 1 раз.
Sinica
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 01:04

  airmax78 написав:
Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?


Ну поведай про Disney. Особенно, имея в виду бум их онлайн-кинотеатра (как и всех остальных, включая Netflix). Поведай про IBM. И что не так с производителями шмоток (учитывая, опять же, бум онлайн-продаж)?..
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 01:10

однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг
1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм
2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов
3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 01:18

  adeges написав:однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг
1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм
2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов
3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки


Толсто) Особенно, учитывая тот неприятный факт, что великий украинский декаплинг как ушел летом 2008-го, так 12 лет его больше и не видели :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 01:52

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?


Ну поведай про Disney. Особенно, имея в виду бум их онлайн-кинотеатра (как и всех остальных, включая Netflix). Поведай про IBM. И что не так с производителями шмоток (учитывая, опять же, бум онлайн-продаж)?..

Ну ОК, бум онлайн-кинотеатра. Сколько нужно человек чтобы его обслуживать? А что делать с армией, которая обслуживает Диснейленды по всему миру? Производители шмоток - какой %% продаж у них идет через магазины по всему миру и какой онлайн? Все продажи в магазинах по всему миру встали.
IBM - с ними, конечно, сложнее. Вот это уже, вероятно, результат падения корпоративных продаж. Но, посмотрим как дальше пойдет - найдут новых клиентов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 01:54

  adeges написав:однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг
1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм
2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов
3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки

Все будет хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 02:44

airmax78 все хорошо будет в 2%-5% в гривне!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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proftpd66
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