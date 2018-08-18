Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Выше был пример массового увольнения персонала компанией "новой эры" - Uber. Проблемы отраслей вторичны - надвигается системная рецессия
UBER с одной стороны оказался легко копируемым (я ни разу не пользовался Убером в Киеве - Уклон - лучше и дешевле), с другой - они сильно зависят от туристического траффика. Поэтому то, что с ними происходит - это вполне логично и ожидаемо. А в автомобильной отрасли идет революция. Маск, таки, перевернул отрасль с ног на голову.
А чем объяснить многотысячные увольнения в IBM, Disney, Levi's, Under Armor, JCPenney, Macy's... Ок, фиг уже с ними - всеми авиалиниями и авиастроителями, гостиничными сетями, фиг даже с банкротством Hertz, но чем таким "индивидуальным" объяснить проблемы у перечисленных выше?
Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?
В Харькове идет процесс возврата цен в гривне к докарантинным. В отделе продаж (Мира-3 с 10500грн/м2 до 11200, Птичка c 11000 до 11800, Сокольники с 14500 до 15100). Также растишка наблюдается и у перекупов на перепродаже (17к.$->18к.$, 32к.$->34.5к.$). Карантин закончился, а вместе с ним и "карантинный" уровень цен
Востаннє редагувалось Sinica в Пон 01 чер, 2020 01:20, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав: Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?
Ну поведай про Disney. Особенно, имея в виду бум их онлайн-кинотеатра (как и всех остальных, включая Netflix). Поведай про IBM. И что не так с производителями шмоток (учитывая, опять же, бум онлайн-продаж)?..
однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг 1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм 2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов 3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг 1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм 2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов 3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки
Толсто) Особенно, учитывая тот неприятный факт, что великий украинский декаплинг как ушел летом 2008-го, так 12 лет его больше и не видели
airmax78 написав: Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?
Ну поведай про Disney. Особенно, имея в виду бум их онлайн-кинотеатра (как и всех остальных, включая Netflix). Поведай про IBM. И что не так с производителями шмоток (учитывая, опять же, бум онлайн-продаж)?..
Ну ОК, бум онлайн-кинотеатра. Сколько нужно человек чтобы его обслуживать? А что делать с армией, которая обслуживает Диснейленды по всему миру? Производители шмоток - какой %% продаж у них идет через магазины по всему миру и какой онлайн? Все продажи в магазинах по всему миру встали. IBM - с ними, конечно, сложнее. Вот это уже, вероятно, результат падения корпоративных продаж. Но, посмотрим как дальше пойдет - найдут новых клиентов.
adeges написав:однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг 1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм 2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов 3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки
Вообще, я сам пытаюсь понять корреляцию. То, что эти сегменты не существуют в полной изоляции друг от друга - понятно. Но. Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет. И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются. Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье. В общем, старый фонд в центре за 20 лет на глазах превращается в неликвид. По нескольким домам соотношение проданных квартир к "продаваемым" годами примерно 1 к 4-5. Но мне интересен именно старый фонд по ряду показателей. Хотя, один неликвидный объект в коллекции уже есть. Но тянет туда же.
Есть такое. У меня есть очень старый фонд в прицентральном районе - в нем делать ремонт и очень дорого и потом сдать будет проблематично. Квартиры в этом доме продавались десятилетиями.