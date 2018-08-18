airmax78 написав:artlife написав:Вообще, я сам пытаюсь понять корреляцию. То, что эти сегменты не существуют в полной изоляции друг от друга - понятно. Но.
Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет.
И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются.
Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье. В общем, старый фонд в центре за 20 лет на глазах превращается в неликвид. По нескольким домам соотношение проданных квартир к "продаваемым" годами примерно 1 к 4-5.
Но мне интересен именно старый фонд по ряду показателей. Хотя, один неликвидный объект в коллекции уже есть. Но тянет туда же.
Дореволюционная вторичка - это вообще свой отдельный сегмент. И там цена очень сильно зависит от состояния объекта. Поэтому я бы ее ни в какие рейтинги в принципе не включал и ни с чем не сравнивал. Это почти не имеет смысла. Проблема в том, что найти живой дом дореволюционной постройки, не обезображенный вильнолюдьми за последние 100 лет, но при этом с заменненными коммуникациями, новой крышей, отреставрированным фасадом - это мишн импоссибл.
Шелковичная 22, если память не изменяет. Заменены перкрытия, коммуникации, отреставрирован фасад, закрытая территория. Когда-то принимал участие в проекте по одной из квартир, интерьер которой попал в топы одного из британских (если не ошибыюсь-же) архитектурных изданий.