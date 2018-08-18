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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4124412541264127

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 71
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
11%
8
знизяться в межах 10%
34%
24
знизяться на 10-25%
30%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 05:04

  airmax78 написав:
  artlife написав:Вообще, я сам пытаюсь понять корреляцию. То, что эти сегменты не существуют в полной изоляции друг от друга - понятно. Но.
Иногда смотрю старый фонд в центре и вижу, что цены вообще не упали. Но некоторые квартиры продают 3-5 лет. :mrgreen:
И их нельзя упрекнуть, что их цена неадекватна. Вполне адекватна. Всего в 3 раза выше, чем гетто-муравейники на пустырях. Но не продаются.
Или этот сегмент вообще отживает своё и покупатели, у которых есть деньги на старый фонд в центре, уже берут частные дома или новострои с лифтом в паркинг и т.д. в прицентралье. В общем, старый фонд в центре за 20 лет на глазах превращается в неликвид. По нескольким домам соотношение проданных квартир к "продаваемым" годами примерно 1 к 4-5.
Но мне интересен именно старый фонд по ряду показателей. Хотя, один неликвидный объект в коллекции уже есть. Но тянет туда же. :D

Дореволюционная вторичка - это вообще свой отдельный сегмент. И там цена очень сильно зависит от состояния объекта. Поэтому я бы ее ни в какие рейтинги в принципе не включал и ни с чем не сравнивал. Это почти не имеет смысла. Проблема в том, что найти живой дом дореволюционной постройки, не обезображенный вильнолюдьми за последние 100 лет, но при этом с заменненными коммуникациями, новой крышей, отреставрированным фасадом - это мишн импоссибл.


Шелковичная 22, если память не изменяет. Заменены перкрытия, коммуникации, отреставрирован фасад, закрытая территория. Когда-то принимал участие в проекте по одной из квартир, интерьер которой попал в топы одного из британских (если не ошибыюсь-же) архитектурных изданий.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 05:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:В таком положении скоро будут все автопроизводители. И это произошло бы и без коронавируса и кризиса. Наступила новая эра автомобилестроения и никто к ней оказался не готов.
А вы большой любитель фантастики. Электрокар пока остается экзотикой из-за массы ограничений и высокой стоимости литиевых батарей. Новая эра наступила только в чьих то фантазиях.

Сами автопроизводители в погоне за прибылью тормозят новую эру как могут. Возьмите желтеющие-мутнеющие пластиковые фары, это деградация а не новая эра, теряющая прозрачность фара создает проблему безопасности.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 06:22

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  foxluck написав:если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
поэтому надо держаться подальше от элитных школ, там слишком искажена реальность, детей обучают и развлекают сверх любой нормы специально обученные педагоги, а потом такое дитя платёжку за свет оформить не может. К тому что навязывается потом всю жизнь отвращение, вспомните кого водили в муз.школу через нехочу, отвращение к муз.инструментам до конца жизни.

Элитная школа не учит элементарному - общаться, отличать добро от зла, находить компромиссы, относится с уважением к учителям, подчиняться правилам. В таких школах из-за конфликта учитель-ученик могут уволить хорошего учителя, главное чтобы детки были в комфорте и родители всем довольны. У учителей там полнейшее бесправие, поэтому никто не выкладывается, не хочет ваш ребенок учиться его и трогать не будут, кому нужны неприятности.

Я работал в такой школе, знаю ситуацию изнутри. Лично видел девочку 4й класс, которая не знала таблицу умножения, попытки её научить вызывали истерику и злобу родителей (караул ребенка обидели). В итоге ее на уроках никто не трогает и не спрашивает, что на других детей влияет негативно (почему кате можно а мне нельзя) В обычной школе Катю давно пристроили бы в коррекционный класс.

Виталий, моя жена работала в обычной школе 1 год. Не выдержала - перешла в частную. Не из-за денег. В сегодняшней государственной украинской школе большинству преподавателей на учеников насрать.
В частных дела обстоят немного лучше.


В какой школе хочет Максим, чтобы учился(училась) его ребенок?
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 06:32

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:В частных дела обстоят немного лучше.
отчасти согласен, но в частных школах учитель это обслуживающий персонал, учителя физкультуры выгнали из-за того что он в шутку кого то назвал скунсом, в обычной школе бы 5 минут посмеялись и забыли, в элитной ребенок наябедничал родителям, те наехали на директора, угрожали судом и т.д. В результате какой пример они все подали остальным детям? Прощать нельзя, обидчика надо сгноить? Частные школы зависимы от денег родителей, поэтому понятия о морали там другие.

  foxluck написав:Я сам учился в Лицее КПИ больше 20 лет назад и вполне доволен.

Учитель должен не учить а мотивировать ребенка к учёбе. Чем обычно мотивируют? Младших игрой, старших их будущей профессией, поступлением в хороший вуз. Чем мотивировать ребенка из богатой семьи? Тем что он в КПИ не поступит? Или хорошую работу не найдёт? Они в 9 лет лучше вас знают что папа в жизни им всё устроит. Когда в классе такой один или двое все понимают что им повезло а остальным надо учиться, но когда их половина соотношение сил меняется не в пользу знаний.

Преподаватель, который не знает о том, что нельзя публично унижать ученика... Ну не знаю. Если это подросток, то они могут и счеты с жизнью свести из-за такой куйни.


Уоу! а о том, что одноклассники устроят такой буллинг, ребенку, чьи родители не полной, в их понимании мере, обеспечат ребенка? Как быть нищебродам с 5-летней Хондой СРВ в НЛ, если у 3-х детей в классе ролс-ройсы, у 5 бентли ну и у остальных по мелочи - мерсы, рэнжи, бмв?
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