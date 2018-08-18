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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 05:06
airmax78 написав:
В таком положении скоро будут все автопроизводители. И это произошло бы и без коронавируса и кризиса. Наступила новая эра автомобилестроения и никто к ней оказался не готов.
А вы большой любитель фантастики. Электрокар пока остается экзотикой из-за массы ограничений и высокой стоимости литиевых батарей. Новая эра наступила только в чьих то фантазиях.
Сами автопроизводители в погоне за прибылью тормозят новую эру как могут. Возьмите желтеющие-мутнеющие пластиковые фары, это деградация а не новая эра, теряющая прозрачность фара создает проблему безопасности.
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vitaliian
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Додано: Пон 01 чер, 2020 06:22
airmax78 написав: vitaliian написав: foxluck написав:
если потомков не воспитывать правильно и они вырости в обеспеченой семье, то часто они не имеют стимула развиваться и деградируют.
поэтому надо держаться подальше от элитных школ, там слишком искажена реальность, детей обучают и развлекают сверх любой нормы специально обученные педагоги, а потом такое дитя платёжку за свет оформить не может. К тому что навязывается потом всю жизнь отвращение, вспомните кого водили в муз.школу через нехочу, отвращение к муз.инструментам до конца жизни.
Элитная школа не учит элементарному - общаться, отличать добро от зла, находить компромиссы, относится с уважением к учителям, подчиняться правилам. В таких школах из-за конфликта учитель-ученик могут уволить хорошего учителя, главное чтобы детки были в комфорте и родители всем довольны. У учителей там полнейшее бесправие, поэтому никто не выкладывается, не хочет ваш ребенок учиться его и трогать не будут, кому нужны неприятности.
Я работал в такой школе, знаю ситуацию изнутри. Лично видел девочку 4й класс, которая не знала таблицу умножения, попытки её научить вызывали истерику и злобу родителей (караул ребенка обидели). В итоге ее на уроках никто не трогает и не спрашивает, что на других детей влияет негативно (почему кате можно а мне нельзя) В обычной школе Катю давно пристроили бы в коррекционный класс.
Виталий, моя жена работала в обычной школе 1 год. Не выдержала - перешла в частную. Не из-за денег. В сегодняшней государственной украинской школе большинству преподавателей на учеников насрать.
В частных дела обстоят немного лучше.
В какой школе хочет Максим, чтобы учился(училась) его ребенок?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 06:32
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
В частных дела обстоят немного лучше.
отчасти согласен, но в частных школах учитель это обслуживающий персонал, учителя физкультуры выгнали из-за того что он в шутку кого то назвал скунсом, в обычной школе бы 5 минут посмеялись и забыли, в элитной ребенок наябедничал родителям, те наехали на директора, угрожали судом и т.д. В результате какой пример они все подали остальным детям? Прощать нельзя, обидчика надо сгноить? Частные школы зависимы от денег родителей, поэтому понятия о морали там другие.
foxluck написав:
Я сам учился в Лицее КПИ больше 20 лет назад и вполне доволен.
Учитель должен не учить а мотивировать ребенка к учёбе. Чем обычно мотивируют? Младших игрой, старших их будущей профессией, поступлением в хороший вуз. Чем мотивировать ребенка из богатой семьи? Тем что он в КПИ не поступит? Или хорошую работу не найдёт? Они в 9 лет лучше вас знают что папа в жизни им всё устроит. Когда в классе такой один или двое все понимают что им повезло а остальным надо учиться, но когда их половина соотношение сил меняется не в пользу знаний.
Преподаватель, который не знает о том, что нельзя публично унижать ученика... Ну не знаю. Если это подросток, то они могут и счеты с жизнью свести из-за такой куйни.
Уоу! а о том, что одноклассники устроят такой буллинг, ребенку, чьи родители не полной, в их понимании мере, обеспечат ребенка? Как быть нищебродам с 5-летней Хондой СРВ в НЛ, если у 3-х детей в классе ролс-ройсы, у 5 бентли ну и у остальных по мелочи - мерсы, рэнжи, бмв?
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Додано: Пон 01 чер, 2020 07:32
zРадио написав: airmax78 написав:
Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?
Ну поведай про Disney. Особенно, имея в виду бум их онлайн-кинотеатра (как и всех остальных, включая Netflix). Поведай про IBM. И что не так с производителями шмоток (учитывая, опять же, бум онлайн-продаж)?..
Угу, Диснейленды стояли пустые 3 месяца -ничего? И еще будут стять.
Айбиэм - не знаю.
Шмотки - народ 3 месяца никуда не выходит - нафига шмотки? Онлайн покупается все что угодно, но не шмотки. Жрачка, лаптапы, принтеры.
Боинг - у Боинга с прошлого года огромные проблемы. Ни одного заказа не было, правительство США во имя спасения разместило заказы для МО.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 08:41
zРадио написав: airmax78 написав:
Что непонятно с Дисней? Что непонятно с ритейлерами шмоток? Что непонятно с производителями шмоток? Что непонятно с гостиничными сетями?
Ну поведай про Disney. Особенно, имея в виду бум их онлайн-кинотеатра (как и всех остальных, включая Netflix). Поведай про IBM. И что не так с производителями шмоток (учитывая, опять же, бум онлайн-продаж)?..
ще скорочення в Zoom пропустили, чим це пояснити?
вот вам і NY
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 01 чер, 2020 09:07, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 08:43
adeges написав:
однозначно. мы наблюдаем великий украинский декаплинг
1) мы не титаник, и часть кают нашего судна всплывет даже в самый лютый шторм
2) вместе с карантином у нас - в отличие от всего остального мира - нет сокращения занятости, доходов, цен капактивов
3) нас не берет короновирус, и никакая вторая волна не помешает бурному восстановлению экономики после небольшой и необоснованной карантинной заминки
ніхто не пинає дохлу коняку.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:07
rjkz написав:
Лоу! а о том, что одноклассники устроят такой буллинг, ребенку, чьи родители не полной, в их понимании мере, обеспечат ребенка? Как быть нищебродам с 5-летней Хондой СРВ в НЛ, если у 3-х детей в классе ролс-ройсы, у 5 бентли ну и у остальных по мелочи - мерсы, рэнжи, бмв?
"Богатые тоже плачут!"
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Пон 01 чер, 2020 09:15
vitaliian написав:
..А вы большой любитель фантастики. Электрокар пока остается экзотикой из-за массы ограничений и высокой стоимости литиевых батарей. Новая эра наступила только в чьих то фантазиях.
..
Максим всеми силами пытается оправдать вложения в паркинг с зарядкой, поймите и простите
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Додано: Пон 01 чер, 2020 10:02
sequence написав: vitaliian написав:
..А вы большой любитель фантастики. Электрокар пока остается экзотикой из-за массы ограничений и высокой стоимости литиевых батарей. Новая эра наступила только в чьих то фантазиях.
..
Максим всеми силами пытается оправдать вложения в паркинг с зарядкой, поймите и простите
Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой.
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