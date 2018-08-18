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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 11:04
vitaliian написав: Долярчик написав:
Ну то що з цінами?
Падають?
Чи забудовники, навпаки, ще почали підвищувати гривневі цінники?
все покупатели уехали во Львов инвестировать в недвижимость нового Техаса.
Ні, всі кинулись з міста Лева у Київ, так як в Києві дешевше!
Чи теж у вас там луплять цінники?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:20
airmax78 написав: sequence написав: vitaliian написав:
..А вы большой любитель фантастики. Электрокар пока остается экзотикой из-за массы ограничений и высокой стоимости литиевых батарей. Новая эра наступила только в чьих то фантазиях.
..
Максим всеми силами пытается оправдать вложения в паркинг с зарядкой, поймите и простите
Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой.
Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.
Продали паркинг с профитом?
Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?
Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете
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Додано: Пон 01 чер, 2020 11:43
sequence написав:
Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.
Продали паркинг с профитом?
Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?
Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете
Немає чого кататися на службовому авто по адесам.
Всім привіт. Вірніше тим хто залишився живим. Новий тиждень нам принесе ....
Всім процвітання!
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Додано: Пон 01 чер, 2020 12:02
sequence написав: airmax78 написав:
Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой.
Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.
Продали паркинг с профитом?
Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?
Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете
Ионик не предназначен для таких поездок. А на Болтах и Теслах (это из бюджетных) народ уже катается. 90-100 км/ч, небольшая (или большая, если Болт) дозаправка по пути и вы в Одессе. Прогресс не зупыныты. Тесла не на пустом месте и хайпе стала вторым по стоимости автопроизводителем в мире (и, вполне возможно, в следующем году станет самым дорогим, при этом занимая 1-2% мирового рынка если не меньше).
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