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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4125412641274128

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 72
зростуть більш як на 10%
3%
2
зростуть, але не більше 10%
1%
1
приблизно не зміняться
13%
9
знизяться в межах 10%
33%
24
знизяться на 10-25%
29%
21
знизяться на 25%-50%
18%
13
знизяться більше, ніж на 50%
3%
2
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:04

  vitaliian написав:
  Долярчик написав:Ну то що з цінами?
Падають?
Чи забудовники, навпаки, ще почали підвищувати гривневі цінники?
все покупатели уехали во Львов инвестировать в недвижимость нового Техаса.

Ні, всі кинулись з міста Лева у Київ, так як в Києві дешевше! :mrgreen:
Чи теж у вас там луплять цінники? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:20

  airmax78 написав:
  sequence написав:
  vitaliian написав:..А вы большой любитель фантастики. Электрокар пока остается экзотикой из-за массы ограничений и высокой стоимости литиевых батарей. Новая эра наступила только в чьих то фантазиях.
..
Максим всеми силами пытается оправдать вложения в паркинг с зарядкой, поймите и простите

Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой.

Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.
Продали паркинг с профитом?
Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?
Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 11:43

  sequence написав: Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.
Продали паркинг с профитом?
Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?
Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете

Немає чого кататися на службовому авто по адесам. :D

Всім привіт. Вірніше тим хто залишився живим. Новий тиждень нам принесе ....
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 12:02

  sequence написав:
  airmax78 написав:Ребята, вы, смотрю, вообще не следите за темой.

Блин, ну это не реально вычитать 100500 сообщений.
Продали паркинг с профитом?
Или электрокары резко подешевели и ездить стали дальше?
Кореш год назад на Хёндаи Ионик ехал в Одессу часов 9, проклял все на свете

Ионик не предназначен для таких поездок. А на Болтах и Теслах (это из бюджетных) народ уже катается. 90-100 км/ч, небольшая (или большая, если Болт) дозаправка по пути и вы в Одессе. Прогресс не зупыныты. Тесла не на пустом месте и хайпе стала вторым по стоимости автопроизводителем в мире (и, вполне возможно, в следующем году станет самым дорогим, при этом занимая 1-2% мирового рынка если не меньше).
airmax78
 
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  #<1 ... 4125412641274128
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