кто-то взял для жизни, продавать поздно. смириться, простить, башлять ремонт.
основной вопрос звучит привычно: имеет ли смысл покупать.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:34
кто-то взял для жизни, продавать поздно. смириться, простить, башлять ремонт.
основной вопрос звучит привычно: имеет ли смысл покупать.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:39
В качестве инвестиции - очень выборочно. Стояками скупать круши или эврики - сейчас может закончиться не так удачно, как в 2016м.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:43
В такому вигляді дозаправка - як зараз - це якась фігня ...
От якщо почнуть міняти АКБ блоками - тоді буде величезний прорив .
Але в такому варіанті поки багато питань - хоча ідентифікація рулить ...
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:45
Круша без ремонта от собственника.
Круша за 42к площадью 38 м2 от строителей, документам свыше 3 лет.
Это как расценивать, ракета/боковик/падение ?
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:46
какой инвестиции?
вас уже обилетили, гуд бай.
приходите в следующий раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 01 чер, 2020 12:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
кто сидит в недвижимости для аренды смысла сливать точно нет, а кто на перепродажу есть риски слить папизже сильно дешевле
осенью вернутся скворцы на рынок аренды тогда надо смотреть на цены и считать roi . 10% годовых в гривне для кржн - норм.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:00
Интересное в контексте КРЖН из интервью Главы Минфина Марченко журналистам РБК:
1) ипотеки под 10% не будет из-за рисков невозврата, пока законодательно не ограничат прописку детей в залоговых квартирах;
2) май еще хуже апреля по сборам ЕСВ (читай - зарплатам), теперь надежда на июнь (а после июня на июль - ну вы поняли );
3) государство предоставит амнистию нулевым декларантам, но будет мониторить их последующие расходы (как я и говорил, ест риск самому себе лоб зеленкой помазать).
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 01 чер, 2020 13:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:02
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 01 чер, 2020 13:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 01 чер, 2020 13:02
В Киеве есть по крайней мере 107 арендаторов в сегменте около 20 тыс гривен, которые не будет просить скидку или съезжать.
Вот только как простому лендлорду из народа взыскать ущерб, или из залога вычесть? Есть у кого-то такой опыт?
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